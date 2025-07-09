Stopaj Oranlarına Zam Geldi: Yatırımcılar İçin Yeni Dönem Başladı

Kısa vadeli TL mevduat hesapları ve yatırım fonlarında uygulanan stopaj oranlarında artışa gidildi. 9 Temmuz 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte, yatırım araçlarından elde edilen faiz ve kazançlara uygulanan stopaj oranları yükseltildi.

Yeni düzenlemeye göre, 6 aya kadar vadeli mevduat hesaplarında ve yatırım fonlarında uygulanan stopaj oranı %15’ten %17,5’e çıkarıldı. 1 yıla kadar vadeli hesaplarda ise bu oran %12’den %15’e yükseldi. Bu artış, sadece yeni açılan hesaplar, yenilenen vadeler ve fonlara yapılan yeni eklemeler için geçerli olacak. Mevcut hesaplar, vadesi dolana kadar eski oranlardan vergilendirilecek.

Yapılan artış, yatırımcıların net kazançlarını doğrudan etkileyecek. Örneğin, 1 milyon TL tutarındaki 32 günlük mevduat hesabında, yıllık %48 faiz oranıyla yapılan bir yatırımla elde edilen net gelirde yaklaşık 1.000 TL’lik bir düşüş yaşanacak. Stopaj kesintisi 6.364 TL’den 7.364 TL’ye çıkacak.

Bu gelişmeyle birlikte, uzun vadeli mevduatlara yönelmek veya stopajsız yatırım alternatiflerini değerlendirmek daha avantajlı hâle gelebilir. Uzmanlar, yatırımcılara strateji güncellemesi yapmalarını ve risk-getiri dengesini yeniden değerlendirmelerini öneriyor.