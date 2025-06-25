Emre Belözoğlu İstifa Etti: Antalyaspor’da Yeni Teknik Direktör Arayışı Başladı

Emre Belözoğlu Antalyaspor’dan Ayrıldı: Görev Süresi Yarım Sezonda Sona Erdi

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’da teknik direktör Emre Belözoğlu dönemi resmen sona erdi. Ocak 2025’te göreve gelen Belözoğlu, yarım sezonluk görev süresinin ardından kulüple yollarını ayırdığını açıkladı.

Resmi Açıklama Geldi

Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Belözoğlu, “Önemli sezon planlamaları yapıldı ancak oluşan şartlar nedeniyle görevime devam etmem mümkün olmadı” dedi. Teknik direktörlük kariyerine dair önemli kararın detaylarına girmeyen Belözoğlu, kulüp içi hassasiyetlere saygı duyduğunu da vurguladı.

Performans Rakamlarla Netleşti

Emre Belözoğlu, Antalyaspor’un başında çıktığı 20 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Toplamda 23 puan toplayan Belözoğlu’nun maç başı puan ortalaması 1,15 oldu.

Kulüpten Karşılıklı Anlaşma Açıklaması

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, ayrılığın karşılıklı anlaşmayla gerçekleştiğini belirtti. Boztepe, “Hocamızla konuşarak yollarımızı ayırdık. Kendisine emekleri için teşekkür ediyoruz. Yeni teknik direktör için kısa sürede harekete geçeceğiz” ifadelerini kullandı.

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