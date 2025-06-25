  1. Haberler
  2. Haberkonseyi
  3. Emre Belözoğlu İstifa Etti: Antalyaspor’da Yeni Teknik Direktör Arayışı Başladı

Emre Belözoğlu İstifa Etti: Antalyaspor’da Yeni Teknik Direktör Arayışı Başladı

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
yayınlandı
featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Emre Belözoğlu Antalyaspor’dan Ayrıldı: Görev Süresi Yarım Sezonda Sona Erdi

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’da teknik direktör Emre Belözoğlu dönemi resmen sona erdi. Ocak 2025’te göreve gelen Belözoğlu, yarım sezonluk görev süresinin ardından kulüple yollarını ayırdığını açıkladı.

Resmi Açıklama Geldi

Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Belözoğlu, “Önemli sezon planlamaları yapıldı ancak oluşan şartlar nedeniyle görevime devam etmem mümkün olmadı” dedi. Teknik direktörlük kariyerine dair önemli kararın detaylarına girmeyen Belözoğlu, kulüp içi hassasiyetlere saygı duyduğunu da vurguladı.

Performans Rakamlarla Netleşti

Emre Belözoğlu, Antalyaspor’un başında çıktığı 20 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Toplamda 23 puan toplayan Belözoğlu’nun maç başı puan ortalaması 1,15 oldu.

Kulüpten Karşılıklı Anlaşma Açıklaması

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, ayrılığın karşılıklı anlaşmayla gerçekleştiğini belirtti. Boztepe, “Hocamızla konuşarak yollarımızı ayırdık. Kendisine emekleri için teşekkür ediyoruz. Yeni teknik direktör için kısa sürede harekete geçeceğiz” ifadelerini kullandı.

#EmreBelözoğlu,#Antalyaspor,#SüperLig,#TeknikDirektör,#FutbolHaberleri,#Belözoğluİstifa,#SporGündemi,#TürkFutbolu,#AntalyasporAyrılık,#EmreBelözoğluAyrıldı

Emre Belözoğlu İstifa Etti: Antalyaspor’da Yeni Teknik Direktör Arayışı Başladı
Yorum Yap
Haberle ilgili daha fazlası:

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Giriş Yap
Bizi Takip Edin
Bize Katılın
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Youtube Instagram Whatsapp