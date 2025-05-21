MERT DEMİR’İN YENİ İMAJI OLAY OLDU

“Antidepresan”, “Ölüyorum Anla” ve “Cehennemin Dibi” gibi şarkılarla müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edinen Mert Demir, bu kez tarzıyla gündemde. Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla da sık sık magazin basınının manşetlerinde yer alan şarkıcı, yeni imajını sosyal medya hesabından paylaşarak hayranlarını şaşırttı.

MERT DEMİR’DEN RADİKAL DEĞİŞİM

31 yaşındaki sanatçı, saçlarını kısacık kestirip bıyık bırakarak yepyeni bir görünümle sevenlerinin karşısına çıktı. Instagram’da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Biraz değişmişim değil mi? Beğendiniz mi? Dün Hannover’da konser verdik. Sahneye çıktığımda insanlar ‘Bu kim ya?’ diye baktı. İnsan bazen değişmek istiyor.”

Demir’in bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, yeni tarzı sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar tarafından “çok yakışmış”, “tarzına tarz kattı”, “yenilik sana iyi gelmiş” gibi olumlu yorumlar yapıldı.

SERENAY SARIKAYA AŞKIYLA DA GÜNDEMDE

Mert Demir’in tarz değişikliğinin yanı sıra Serenay Sarıkaya ile yaşadığı ilişki de sık sık konuşuluyor. İkilinin aşkının reklam amaçlı olduğu yönündeki iddialara sert yanıt veren Demir, şu açıklamayı yapmıştı:

“Reklam ilişkisi değil, çok sevdiğim ve aşık olduğum bir ilişkinin içindeyim. Hissettiğim bu güzel duyguları herkesin yaşamasını diliyorum. Hakkımda yapılan yalan haberlere karşı hukuki işlem başlatacağım.”

Ünlü şarkıcının bu açıklaması, ilişkisine dair yapılan spekülasyonlara net bir cevap olarak yorumlandı.

YENİ SAHNESİNDEN İLK MESAJ

Yeni imajıyla ilk sahne performansını Almanya’nın Hannover kentinde gerçekleştiren Mert Demir, sahneye çıktığında izleyicilerin kendisini tanımakta zorlandığını belirterek, değişimin kendisi için bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.