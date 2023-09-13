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Zonguldak’ta maden ocağında göçük

Zonguldak’ta maden ocağında göçük
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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13 Eylül 2023 - 15:41

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük ihbarı sonrası AFAD, UMKE, sağlık, polis ve TTK tahlisiye ekipleri de bölgeye sevk edildi. Göçük altında işçilerin olduğu açıklandı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi.

Ereğli ilçesi Kandilli mevkiinde TTK’ya bağlı Armutçuk Müessesi’ne ait maden ocağında göçük meydana geldi.

GİMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, yaptığı açıklamada, olayı öğrenir öğrenmez olay yerine hareket ettiklerini ve göçük sonrası ellerine net bir sayı ve bilgi ulaşmadığını belirterek, bölgede çalışan maden işçilerinin başlarına taktıkları baretlerde yer alan çiplerin incelenerek kaç kişi olduğunun tespit edilmesi için çalışma yapıldığını söyledi.

Öte yandan göçük ihbarı sonrası AFAD, UMKE, sağlık, polis ve TTK tahlisiye ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Bağımsız Maden İş sendikası da sosyal medyadan bir açıklama yaptı ve “Zonguldak Ereğli’de bulunan TTK Armutçuk müessesinde göçük meydana geldiği, göçük altında 11 maden işçisinin kaldığı iletildi. Tahlisiye çalışması yürütülüyor. Takipteyiz. Kardeşlerimizin sağ salim çıkmasını diliyoruz.” dedi.

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