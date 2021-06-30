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Bakan Elvan’dan ‘Fiyat İstikrarı Komitesi’ Açıklaması

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Bakan Elvan’dan ‘Fiyat İstikrarı Komitesi’ Açıklaması
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30 Haziran 2021 - 13:24
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Fiyat İstikrarı Komitesi’nin ana amacının, enflasyonda risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin geliştirilmesi olduğunu belirterek, “Hiçbir şekilde Merkez Bankasına müdahale söz konusu değildir.” ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan “Fiyat İstikrarı Komitesi”nin amacına ilişkin açıklama yaptı.

Elvan, ” Fiyat istikrarını sağlama görevi Merkez Bankası’nındır. Fiyat İstikrarı Komitesi’nin ana amacı, enflasyonda risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin geliştirilmesidir. Hiçbir şekilde Merkez Bankası’na müdahale söz konusu değildir.” açıklamasında bulundu

 

 

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