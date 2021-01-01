3. Köprüde Defile

Y PLUS By YAKUP BİÇER SS22 “KOD” ADLI KOLEKSİYONU MODA SEVERLERİ BÜYÜLEDİ…
3 BOĞAZ KÖPRÜSÜ’NDE GERÇEKLEŞEN DEFİLE BÜYÜK YANKI
UYANDIRDI…
İstanbul Moda Haftası kapsamında, www.fashionweek.istanbul
adresinden dijital olarak yayınlanan Y Plus By Yakup Biçer SS22
“Kod” adlı koleksiyonun defilesi, moda severler tarafından büyük
beğeni topladı.
Öner Evez’in prodüksiyonu ile 3.Bogaz Köprüsü Yavuz Sultan
Selim, podyuma dönüşürken defilede oyuncu Ekin Mert Daymaz,
influencer Kurretulayn Matur
ve 22 model yer aldı.
“KOD” adını verdiği 2022 İlkbahar – Yaz koleksiyonunun çekimlerini
tamamlayan tasarımcı Yakup Biçer, “İlk koleksiyonumdan bu yana
anlatmak istediklerimizin bir özeti aslında ‘KOD’ koleksiyonu. Bir
erkek bir etek giyebilir. Bir kadın maskülen giyinebilir. Giyinmenin
cinsiyeti yoktur. Bu koleksiyonumda denim kumaşın yanı sıra
splash, gül ve kod printli tasarımlar ile Y Plus aslında kendi içinde
de bir çeşitliliğe doğru yol alıyor” dedi.
Sınırlarımızı belirlemeyi o kadar seviyoruz ki bunlara somut birer kod vermişçesine
hayatımızı sürdürüyoruz. Yaşamımızı, geleceğimizi, kültürümüzü ve hatta sanatımızı
kodluyoruz.
2022 yaz koleksiyonunda gerek kıyafetlerin, gerek aksesuarların üzerinde göreceğiniz kod
baskılarına yer verilmesinin sebebi de tam olarak bu. İlk koleksiyondan bu yana anlatmak
istediklerimizin bir özeti aslında ‘KOD’ koleksiyonu.
Bir erkek bir etek giyebilir. Bir kadın maskülen giyinebilir. Giyinmenin cinsiyeti yoktur.
Sizi olduğuna inandıran herhangi bir düşünceniz varsa, hayatınızda kodladığınız gerçeklerden
birini görmüş oldunuz bile…
2022 yaz koleksiyonunda denim kumaşın yanı sıra splash, gül ve kod printli tasarımlar ile Y
Plus aslında kendi içinde de bir çeşitliliğe doğru yol alıyor. Kalıplar ve özellikle kollarda
gördüğümüz layer etkisi de 90’lar tarzına bir göz kırpma niteliğinde.
İlk koleksiyondan bu yana kullanılan eldivenler ise daha minimal bir şekilde koleksiyonda
yerini alıyor
Y Plus By Yakup Bicer koleksiyonu farklı desenler taşır ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin “Yeni
Cool”u tanımlayan sofistike, avangart ve rahat, beklenmedik katmanlarla stil algısını
değiştirmeyi hedefler, markamızın cinsiyetsiz kimliği, gen z ile etkileşimimizin merkezinde
yer alıyor.
İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB) organizasyonuyla
düzenlenen FWI; T.C. Ticaret Bakanlığı öncülüğünde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
nezdinde kurulmuş olan Türkiye Tanıtım Grubu (TTG) tarafından desteklenmekte ve Moda
Tasarımcıları Derneği (MTD) ile İstanbul Moda Akademisi (İMA) iş birliğinde
yürütülmektedir.