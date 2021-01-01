3. Köprüde Defile

3 BOĞAZ KÖPRÜSÜ’NDE GERÇEKLEŞEN DEFİLE BÜYÜK YANKI

UYANDIRDI…

İstanbul Moda Haftası kapsamında, www.fashionweek.istanbul

adresinden dijital olarak yayınlanan Y Plus By Yakup Biçer SS22

“Kod” adlı koleksiyonun defilesi, moda severler tarafından büyük

beğeni topladı.

Öner Evez’in prodüksiyonu ile 3.Bogaz Köprüsü Yavuz Sultan

Selim, podyuma dönüşürken defilede oyuncu Ekin Mert Daymaz,

influencer Kurretulayn Matur

ve 22 model yer aldı.

“KOD” adını verdiği 2022 İlkbahar – Yaz koleksiyonunun çekimlerini

tamamlayan tasarımcı Yakup Biçer, “İlk koleksiyonumdan bu yana

anlatmak istediklerimizin bir özeti aslında ‘KOD’ koleksiyonu. Bir

erkek bir etek giyebilir. Bir kadın maskülen giyinebilir. Giyinmenin

cinsiyeti yoktur. Bu koleksiyonumda denim kumaşın yanı sıra

splash, gül ve kod printli tasarımlar ile Y Plus aslında kendi içinde

de bir çeşitliliğe doğru yol alıyor” dedi.

Sınırlarımızı belirlemeyi o kadar seviyoruz ki bunlara somut birer kod vermişçesine

hayatımızı sürdürüyoruz. Yaşamımızı, geleceğimizi, kültürümüzü ve hatta sanatımızı

kodluyoruz.

2022 yaz koleksiyonunda gerek kıyafetlerin, gerek aksesuarların üzerinde göreceğiniz kod

baskılarına yer verilmesinin sebebi de tam olarak bu. İlk koleksiyondan bu yana anlatmak

istediklerimizin bir özeti aslında ‘KOD’ koleksiyonu.

Bir erkek bir etek giyebilir. Bir kadın maskülen giyinebilir. Giyinmenin cinsiyeti yoktur.

Sizi olduğuna inandıran herhangi bir düşünceniz varsa, hayatınızda kodladığınız gerçeklerden

birini görmüş oldunuz bile…

2022 yaz koleksiyonunda denim kumaşın yanı sıra splash, gül ve kod printli tasarımlar ile Y

Plus aslında kendi içinde de bir çeşitliliğe doğru yol alıyor. Kalıplar ve özellikle kollarda

gördüğümüz layer etkisi de 90’lar tarzına bir göz kırpma niteliğinde.

İlk koleksiyondan bu yana kullanılan eldivenler ise daha minimal bir şekilde koleksiyonda

yerini alıyor

Y Plus By Yakup Bicer koleksiyonu farklı desenler taşır ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin “Yeni

Cool”u tanımlayan sofistike, avangart ve rahat, beklenmedik katmanlarla stil algısını

değiştirmeyi hedefler, markamızın cinsiyetsiz kimliği, gen z ile etkileşimimizin merkezinde

yer alıyor.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB) organizasyonuyla

düzenlenen FWI; T.C. Ticaret Bakanlığı öncülüğünde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)

nezdinde kurulmuş olan Türkiye Tanıtım Grubu (TTG) tarafından desteklenmekte ve Moda

Tasarımcıları Derneği (MTD) ile İstanbul Moda Akademisi (İMA) iş birliğinde

yürütülmektedir.