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Emeklileri savunan Suna Yıldızoğlu Aktrolden ölüm tehdidi aldı. Bu gücü kimden alıyor

Emeklileri savunan Suna Yıldızoğlu Aktrolden ölüm tehdidi aldı. Bu gücü kimden alıyor
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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13 Haziran 2024 - 18:00

Emeklinin geçim derdini dile getiren oyuncu Suna Yıldızoğlu, kendini bilmez aktrolün tehditleriyle karşı karşıya…

Aktroller yine iş başında… Türk sinemasının en önemli isimlerinden biri olan Suna Yıldızoğlu, emeklinin yaşadığı sıkıntıları X hesabından dile getirince başına gelmeyen kalmadı.

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ÖLMÜŞ SANATÇILARA BİLE HAKARET YAĞDIRDI

‘Kbrent_46_RTE’ isimli X kullanıcısı “Neler çekiyor dostlarınız? Erdoğan sayesinde maaş alıyorlar, hastane hizmeti, yaşlılık parası… Yıllar önce işini bilmeyen sanatçısı, tiyatrocusu, merdiven diplerinde ölüyordu. Yiyip içip gezeceklerine para biriktirip tutumlu olsalardı. Her haltı devlete yüklemeyin” diyerek oyuncuya saldırılarına başladı. Her zamanki gibi iğrenç bir dil kullanmaya alışık olan Aktroller yine şaşırtmadı.

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Hanımefendi duruşuyla ve kibarlığı ile tanınan Yıldızoğlu ise bu kendini bilmez hadsiz yoruma “69 yaşındayım. Yarım asırdır burada yaşıyorum; gerçekleri yazdığımda ‘Ülkenize dönün’ diyen ırkçı mahluklarla ‘Boşuna uğraşmayın, bir yere gitmiyorum’ diyorum. Emeklileri aşağılayan bu bit yavruları beni hasta ediyor” diye kibarca yazarak cevap verdi.

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Emeklilerin ömür boyu çalıştıklarını, çocuklarını büyüyüp şimdi de torunlarına yaşlı anne-babalarına baktıklarını söyleyen Yıldızoğlu, ‘Aktrol’ü saygıya davet etti.

‘AYAĞA KALKIP ALLAHU EKBER DEMEMİZE BAKAR’

Ancak küstahlığın sınırlarını her defasında biraz daha aşan ‘Kbrent_46_RTE’ takma adlı Aktrol isimli “İstersen 79 yaşında ol. Bu ülkenin insanını tanımadıktan sonra ve bu ülkenin nasıl bir coğrafya olduğunu idrak edemedikten sonra yaşın ne önemi var? Türk insanını kızdırmayın. Ayağa kalkıp Allahu Ekber dememize bakar her şey” diyerek oyuncuyu açık açık tehdit etti.

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Suna Yıldızoğlu, “Şimdi de tehditler başladı” diyerek ‘Aktrol’ü ifşa etti. Bir çok kullanıcı bu yaşananlara tepki göstererek Suna Yıldızoğlu’na destek mesajları attı.

İşte o Aktrolün şaşırtmayan hesabının detayları:

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