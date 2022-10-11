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Ünlü oyuncunun fenomen sevgilisinden olay pozlar

Ünlü oyuncunun fenomen sevgilisinden olay pozlar
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11 Ekim 2022 - 13:01

Ünlü Oyuncu Ozan Dolunay’ın sevgilisi Pelinay İğit’ten havuz başında olay pozlar geldi. Fenomen ismin bikinili pozlarına beğeni yağdı.

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Oyuncu Ozan Dolunay’ın bir süredir beraber olduğu sevgilisi Pelinay İğit’ten çok konuşulacak paylaşımlar geldi.

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YEŞİL BİKİNİSİYLE CESUR POZLAR VERDİ
Sık sık yaptığı cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Pelinay İğit, yine benzer pozlarıyla dikkat çekti.

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Ünlü oyuncunun fenomen sevgilisinden olay pozlar - Sayfa 3

Instagram’da 175 bin takipçisi bulunan ve vücudunu sergilemekten çekinmeyen İğit, son olarak havuz başında bikinili pozlarını paylaştı.

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İğit’e bazı takipçileri de tepki gösterdi.

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“HER ŞEY YOLUNDA”
Pelinay İğit ilişkisi hakkında “Her şey çok yolunda. Daha yolunda olamazdı!” demişti.

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