BİRAN DAMLA YILMAZ’DAN PRESTİJ MESELESİ SÜRPRİZİ!

Yasak Elma dizisinin Kumru’su Biran Damla Yılmaz, Mahsun Kırmızıgül’ün merakla beklenen yeni filmi Prestij Meselesi’nin başrol oyuncularından biri olacak.

Mahsun Kırmızıgül’ün aylardır üzerinde çalıştığı Prestij Meselesi filmi, hikayesiyle olduğu kadar güçlü oyuncu kadrosuyla da ses getirecek.

Güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz’ın başrol oyuncularından biri olduğu filmde, efsane müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu’nun Prestij Müziği kurduğu yıllar anlatılacak.

Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent’in bir araya geldiği filmde; Kırmızıgül’ü oğlu Mahmut Kırmızıgül canlandırırken Deniz ve Levent’e kimin hayat vereceği ise büyük bir merak konusu.

2023 yılında vizyona girmesi planlanan film şimdiden, yılın en iddialı filmi olmaya aday.