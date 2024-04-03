Emekliler hesaplarını hemen kontrol etsin. Kendi gözleriyle görsünler. Son 2 gün

Emeklilerin beklediği bayram ikramiyeleri için ödeme takvimi belli olmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın açıkladığı günlere göre mutlaka hesaplarınızı kontrol edin.
Emeklilerin 3 bin liralık bayram ikramiyelerinin ödemelerine dün başladı. Tabii ki belli bir sıraya göre yatacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaklaşık 16 milyon emeklinin ikramiyelerinin 5 Nisan tarihine kadar hesaplara yatırılacağını duyurdu. Yapılan yüzde 50 artış ile birlikte emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin lira oldu..
SSK kapsamında gelir ve aylıkların ödemeleri 17-18 olanlara dün ilk grup olarak ödemesi yapıldı. Bugün ise maaşlarını 19-20-21 ve 22 günlerinde alanlara emekli ikramiyeleri yatırıldı.
23-26 günleri arasında alanlara emekli ikramiyeleri yarın hesaplarına yatırılacak.
Bağ-Kur emeklileri, bayram ikramiyelerini 5 Nisan tarihinde alacak.
Emekli Sandığı kapsamındaki aylıkların ödeme günleri 1 ve 2 olanların emekli ikramiyeleri dün hesaplarına yatırıldı. 3-5 olanlar için ise 3-5 Nisan arasında gerçekleştirilecek.
Emekli bayram ikramiyesi, geçtiğimiz yılki artışlarla birlikte 2 bin TL’den 3 bin TL’ye çıkarılmıştı. Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramları’nda toplamda 6 bin TL ikramiye ödemesi gerçekleşecek.
ÖDEME GÜNLERİNE NEREDEN BAKILIR?
Ödeme günlerini kontrol etmek için e-Devlet üzerinden “Emekliler için Bayram İkramiyesi ve Seyyanen Ödeme Sorgulama” hizmetinden yararlanabilirsiniz.
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