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Çağlayan Adliyesi’nde 14 avukata gözaltı

Çağlayan Adliyesi’nde 14 avukata gözaltı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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03 Nisan 2024 - 16:44

Van’daki mazbatanın seçimi kazanan DEM Parti adayı yerine AKP adayına verilmesine karşı Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde Adalet Nöbeti tutmak isteyen avukatlar, çevik kuvvet polisi tarafından engellendi.

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