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Hüseyin Çelik’in o sözleri üzerinden çarpıcı değerlendirme!

Hüseyin Çelik’in o sözleri üzerinden çarpıcı değerlendirme!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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19 Nisan 2024 - 15:15
Tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, bugün Hüseyin Çelik’in Abdülhamid hakkındaki görüşlerini değerlendirdiği yazısında sözü AK Parti’ye getirdi ve “Ne yazık ki sonunda çözülmenin eşiğine gelmiştir” dedi.

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