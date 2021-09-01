Elon Musk Silikon Vadisi’ni Terk Etti

Milyarder Elon Musk, şirketi Tesla’nın merkezinin Silikon Vadisi‘nden taşınarak ABD’nin Teksas eyaletinin Houston kentine kaydırıldığını açıkladı.Elektrikli otomobil üreticisi Tesla şirketinin genel merkezinin, ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Palto Alto’da bulunan Silikon Vadisi’nden, Teksas’a bağlı Austin kentine taşındığı duyuruldu.

Şirketin yıllık hissedar toplantısında konuşan Tesla ve Space X CEO’su Elon Musk, “Genel merkezimizi Teksas Austin’e taşıdığımızı duyurmaktan heyecan duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Şu an için yapım aşamasında olan yeni tesisin görüntülerini canlı yayınla katılımcılara gösteren Musk, Kaliforniya’daki mevcut merkeze dair “Körfez bölgesinde büyüyebilmenizin bir sınırı var” dedi.

“Açık olmak gerekirse, Kaliforniya’da faaliyetlerimizi büyüteceğiz” diye konuşan Musk, “Dediğim gibi, niyetimiz Fremont ve Giga Nevada’daki üretimi yüzde 50 artırmak… Fremont’taki fabrikamıza giderseniz, hınca hınç doludur” değerlendirmesini yaptı.

Musk, Austin’deki fabrikayı inşa etmenin, faaliyete geçmesi durumunda üretimi hızlandırmaktan daha çok zaman aldığını ifade etti.

Öte yandan Musk’ın bu adımı, Teksas Valisi Greg Abbott tarafından memnuniyetle karşılandı.

Abbott, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Teksas’ın ‘fırsatlar ve yeniliklerin yeri’ olduğunu belirtti.

Tesla şirketi, 2003 yılında Silikon Vadisi’ne kurulmuş, 2010 yılına gelindiğinde ofisini San Carlos’tan buranın yakındaki Palo Alto’ya taşımıştı.

Şirketin ana fabrikası ise Fremont’ta bulunuyor.

Austin’deki ‘Giga Teksas’ fabrikasının ilk araçlarını 2021’in sonunda üretmesi ve gelecek yıl seri üretime geçmesi bekleniyor.

Bununla birlikte yüksek maliyetler, son dönemde birçok büyük şirketin Silikon Vadisi’nden başka yerlere taşınmasına neden oldu.

Tesla’dan önce teknoloji şirketleri Oracle ve Hewlett Packard, geçen yıl Teksas’a taşındığını açıklamıştı.