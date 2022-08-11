DGS taban puanları 2022: DGS taban puanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?

DGS taban puanları, sonuçların açıklanmasının ardından gündemde yer alıyor. DGS sonuçları 11 Ağustos tarihinde erişime açıldı. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan DGS tercih kılavuzuna göre adaylar işlemlerini gerçekleştirecekler. Geçtiğimiz yıl tercihler 27 Ağustos-7 Eylül 2021 tarihleri arasında alınmıştı. Adaylar taban puanlara göre işlemlerini gerçekleştirecekler. Peki, DGS taban puanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?

DGS taban puanları ve başarı sıralaması ile ilgili araştırmalar hız kazandı. DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar tercih sürecini beklemeye başladılar. DGS tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından merak edilen sorular yanıt bulacak. İşte geçtiğimiz yıl ÖSYM tarafından açıklanan DGS Taban Puanları ve detaylar

DGS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

DGS 2022 taban puanları henüz açıklanmadı. Yayımlanacak olan DGS Tercih Kılavuzu ile taban puanlar da netlik kazanacak. İşte geçen yılın taban puanları

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TERCİHLERİN YAPILMASI

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM’nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.

Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.

Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1’de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı hâlde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur. Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1’den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.