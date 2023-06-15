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Elizabeth Hurley, oğlunun yönettiği cinsel içerikli filmde oynadı

Elizabeth Hurley, oğlunun yönettiği cinsel içerikli filmde oynadı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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15 Haziran 2023 - 16:27

Ünlü oyuncu Elizabeth Hurley, oğlu Damien tarafından yönetilen yeni erotik gerilim filmi “Strictly Confidential”da bir kadınla samimi sahnelere imza attı.

Elizabeth Hurley, oğlunun yönettiği cinsel içerikli filmde oynadı - Sayfa 1

Film, en iyi arkadaşı Rebecca’nın intiharından sonra onun ölümünün arkasındaki gizemi çözmeye çalışan genç bir kadını konu alıyor.

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Elizabeth Hurley, oğlunun yönettiği cinsel içerikli filmde oynadı - Sayfa 2

İngiliz model ve aktris Elizabeth Hurley, oğlu Damien’in yönettiği yeni bir erotik gerilim filmi olan “Strictly Confidential“de kadın sevgilisi ile cinsel içerikli sahne çekti.

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Elizabeth Hurley, oğlunun yönettiği cinsel içerikli filmde oynadı - Sayfa 3

CESUR SAHNELERE İMZA ATTI

Hurley, filmde Lily adlı bir karakteri canlandırıyor ve Pear Chiravara ile tutkulu ve samimi sahnelerde yer alıyor.

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Elizabeth Hurley, oğlunun yönettiği cinsel içerikli filmde oynadı - Sayfa 4

Filmin hikayesi, en iyi arkadaşı Rebecca’nın intiharından rahatsız olan Mia adında genç bir kadını takibiyle başlayan serüveni konu alıyor.

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Elizabeth Hurley, oğlunun yönettiği cinsel içerikli filmde oynadı - Sayfa 5

Aralık ayında Hurley, oğlunun ilk filmi üzerinde çalışmak için Karayipler’e gitmişti.

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Elizabeth Hurley, oğlunun yönettiği cinsel içerikli filmde oynadı - Sayfa 6

Kadro ayrıca eski Emmerdale aktörü Max Parker ve Netflix yıldızı Freddie Thorp’u da içeriyor.

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Elizabeth Hurley, oğlunun yönettiği cinsel içerikli filmde oynadı - Sayfa 7

 Öte yandan Hurley’in sosyal medya paylaşımları ise takipçilerini mest etmeye devam ediyor.

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Elizabeth Hurley, oğlunun yönettiği cinsel içerikli filmde oynadı - Sayfa 8

İşte onlardan bazıları…

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Elizabeth Hurley, oğlunun yönettiği cinsel içerikli filmde oynadı - Sayfa 21

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Elizabeth Hurley, oğlunun yönettiği cinsel içerikli filmde oynadı
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