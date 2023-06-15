Elizabeth Hurley, oğlunun yönettiği cinsel içerikli filmde oynadı

Ünlü oyuncu Elizabeth Hurley, oğlu Damien tarafından yönetilen yeni erotik gerilim filmi “Strictly Confidential”da bir kadınla samimi sahnelere imza attı.
Film, en iyi arkadaşı Rebecca’nın intiharından sonra onun ölümünün arkasındaki gizemi çözmeye çalışan genç bir kadını konu alıyor.
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İngiliz model ve aktris Elizabeth Hurley, oğlu Damien’in yönettiği yeni bir erotik gerilim filmi olan “Strictly Confidential“de kadın sevgilisi ile cinsel içerikli sahne çekti.
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CESUR SAHNELERE İMZA ATTI
Hurley, filmde Lily adlı bir karakteri canlandırıyor ve Pear Chiravara ile tutkulu ve samimi sahnelerde yer alıyor.
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Filmin hikayesi, en iyi arkadaşı Rebecca’nın intiharından rahatsız olan Mia adında genç bir kadını takibiyle başlayan serüveni konu alıyor.
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Aralık ayında Hurley, oğlunun ilk filmi üzerinde çalışmak için Karayipler’e gitmişti.
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Kadro ayrıca eski Emmerdale aktörü Max Parker ve Netflix yıldızı Freddie Thorp’u da içeriyor.
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Öte yandan Hurley’in sosyal medya paylaşımları ise takipçilerini mest etmeye devam ediyor.
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İşte onlardan bazıları…
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