ELEKTRİKTE ZAM GÜNDEMDE

Elektrik faturalarına yüzde 25 oranında zam yapılacağı yönündeki iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, gözler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na çevrildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, zam iddialarına net bir dille yanıt vermekten kaçındı. Bakan Bayraktar, “Bakacağız, değerlendireceğiz.” ifadelerini kullanarak olası zamma kapıyı açık bıraktı.

1 NİSAN İDDİASI GÜNDEMDE

Kulislerde konuşulan bilgilere göre, elektrik dağıtım şirketleri, artan maliyetler ve son zam tarihinin Temmuz 2024 olması nedeniyle fiyat ayarlaması yapılması için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) başvurdu. İddialara göre, bu talepler doğrultusunda 1 Nisan 2025 itibarıyla elektriğe yüzde 25 zam yapılması gündemde.

Elektrik zammının gerçekleşmesi durumunda, hem sanayi tipi tüketiciler hem de hanelerdeki kullanıcılar doğrudan etkilenecek. Bu da özellikle Ramazan Bayramı öncesi vatandaşın bütçesi üzerinde ek bir yük anlamına geliyor.

BAKAN: “DEĞERLENDİRME AŞAMASINDAYIZ”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a yöneltilen “Elektriğe zam yapılacak mı?” sorusuna verdiği kısa yanıt, beklentileri netleştirmedi. Bayraktar, “Bakacağız, değerlendireceğiz.” diyerek, şu anda kesinleşmiş bir karar olmadığını ancak olasılığın masada olduğunu belirtti.

Bu açıklama, piyasalar ve vatandaşlar nezdinde, zammın kuvvetle muhtemel olduğu şeklinde yorumlandı.

ŞİRKETLER MALİYET BASKISI ALTINDA

Elektrik dağıtım şirketleri, uzun süredir artan üretim maliyetleri nedeniyle fiyat ayarlaması talep ediyor. Döviz kurundaki dalgalanmalar, enerji ithalatındaki maliyet artışı ve bakım-onarım giderlerinin yükselmesi gibi unsurlar, şirketlerin operasyonlarını sürdürmesini zorlaştırıyor. Temmuz 2024’ten bu yana elektrik fiyatlarında herhangi bir artış yapılmaması, sektördeki şirketlerin yükünü artırdı.

Sektör temsilcileri, mevcut fiyat tarifesinin sürdürülebilir olmadığını savunarak, zam yapılmaması durumunda hizmet kalitesinin düşebileceği uyarısında bulunuyor.

ZAM OLURSA KİMLERİ ETKİLEYECEK?

Elektrik zammı gerçekleşirse, bu artış konutlarda kullanılan elektriği, küçük işletmeleri, sanayi kuruluşlarını ve tarımsal sulama tesislerini kapsayacak. Konut kullanıcılarının yanı sıra özellikle üretim sektöründe faaliyet gösteren firmalar da maliyet artışıyla karşı karşıya kalacak.

Bu durum, dolaylı olarak ürün ve hizmet fiyatlarına da yansıyacak. Uzmanlar, elektrik zammının enflasyonu tetikleyebileceği uyarısında bulunuyor.

ZAM KARARI NİSAN AYI BAŞINDA NETLEŞECEK

EPDK’nın düzenli olarak her üç ayda bir yaptığı tarife güncellemeleri, 1 Nisan 2025 tarihi itibarıyla geçerli olacak yeni fiyatları kapsayacak. Bu nedenle, önümüzdeki günlerde EPDK tarafından alınacak karar, hem vatandaşlar hem de iş dünyası tarafından merakla bekleniyor.

Kamuoyunda oluşan beklenti ise çift yönlü. Bir yanda maliyet baskısıyla zorlanan enerji şirketlerinin talebi, diğer yanda hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadele eden vatandaşın dayanma gücü.

FİYAT AYARLAMASI KAPIDA OLABİLİR

Elektrik zammı iddiaları henüz resmi olarak doğrulanmasa da, Bakan Bayraktar’ın temkinli açıklaması ve sektör kaynaklarının talepleri, 1 Nisan itibarıyla fiyatlarda bir güncellemenin yüksek olasılık olduğuna işaret ediyor.

Kaynak: https://www.medyaradar.net