ÜMİT ÖZDAĞ AÇLIK GREVİNE GİDİYOR

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı ziyaret etti. Sarıgül, cezaevi ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, Özdağ’ın “Bu böyle devam ederse bayramdan sonra açlık grevine başlayacağım” ifadelerini kullandığını ve yaşanan süreci “bedeniyle protesto edeceğini” söylediğini aktardı.

“YASALARI BEDENİMLE PROTESTO EDECEĞİM”

Sarıgül, cezaevindeki görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Özdağ’ın ruh halinin gergin ve kararlı olduğunu belirterek şu sözleri paylaştı:

“Ümit Bey artık sabrının kalmadığını ifade etti. ‘Ben bugünden itibaren kantinden yemek almayacağım, Bakanlık tarafından verilen yemekleri de yemeyeceğim,’ dedi. Bayramdan sonra da açlık grevine başlayacağını net biçimde söyledi.”

Mustafa Sarıgül, bu açıklamayı yaparken gözle görülür şekilde duygulandı ve Özdağ’ın içinde bulunduğu durumu “üzücü ve düşündürücü” olarak tanımladı.

GÖZALTINDAN TUTUKLAMAYA UZANAN SÜREÇ

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, geçtiğimiz haftalarda Ankara’da gözaltına alınmış, ardından İstanbul’a götürülerek tutuklanmıştı. Hakkındaki suçlamalar kamuoyu ile net biçimde paylaşılmazken, tutuklanma gerekçesi olarak “toplumu galeyana getirme” ve “kamu düzenini tehdit eden açıklamalar” iddiaları öne sürülmüştü.

Özdağ’ın avukatları, müvekkillerinin siyasi görüşlerinden dolayı cezaevinde tutulduğunu savunuyor. Avukatlar, Özdağ’ın yargılanmadan önce uzun süreli tutuklulukla karşı karşıya bırakıldığını ve bunun “hukuki değil, tamamen siyasi bir tutum” olduğunu dile getiriyor.

SİYASİLERDEN TEPKİLER

Ümit Özdağ’ın açlık grevine başlayacağını açıklaması, siyasi çevrelerde de yankı buldu. CHP’den bazı milletvekilleri, cezaevinde bir siyasi liderin açlık grevine gidecek noktaya gelmesinin “demokrasinin geldiği tehlikeli çizgiyi” gösterdiğini belirtirken, Zafer Partisi cephesinden yapılan açıklamada, “Genel Başkanımız yalnız değildir. Bu bir irade savaşıdır. Türkiye demokrasisi bu sınavı geçmek zorundadır” denildi.

“AÇLIK GREVİ SON ÇIKIŞTIR”

İnsan hakları örgütleri, açlık grevlerinin genellikle bir bireyin kendini ifade edebileceği son mecra olarak görüldüğünü belirtiyor. Türkiye’de geçmişte benzer eylemlerde ciddi sağlık sorunlarının yaşandığına dikkat çekilirken, Ümit Özdağ’ın bu kararı ciddi bir insan hakları ihlali olarak değerlendirilme potansiyeli taşıyor.

CEZAEVİ YÖNETİMİ SESSİZ

Silivri Cezaevi yönetiminden henüz Ümit Özdağ’ın açlık grevine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Adalet Bakanlığı kaynakları, “cezaevlerinde tüm mahkûmların sağlık ve güvenliğinin gözetildiğini” belirtiyor. Sarıgül’ün ziyaretinden sonra cezaevi yönetiminin, Özdağ’ın olası açlık grevine ilişkin rapor hazırlayarak Bakanlığa sunması bekleniyor.

SARIGÜL’DEN ÇAĞRI: “DEMOKRATİK TEPKİLERİN YOLU AÇILMALI”

Mustafa Sarıgül, yaptığı açıklamada yalnızca Ümit Özdağ için değil, tüm siyasi tutuklular için adaletin hızlı ve şeffaf şekilde işletilmesi gerektiğini vurguladı. “Her görüşten insanın özgürce düşüncelerini ifade edebildiği bir Türkiye’ye ihtiyacımız var,” diyen Sarıgül, iktidara ve yargı mekanizmalarına diyalog ve adalet çağrısında bulundu.

Kaynak: https://www.medyaradar.net