İmamoğlu ve Yavaş’tan mesaj: “İlk turda bitirelim”

14 Mayıs’ta gerçekleşecek seçimler için Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan ortak mesaj geldi.

Sosyal medya hesaplarından aynı anda paylaşım yapan İmamoğlu ve Yavaş, oy verecek gençlere seçim günüyle ilgili bir çağrıda bulundu.

Ekrem İmamoğlu, “Gençler, sizlere güveniyoruz. Aramızda kalsın, sizlerle birlikte kazanıyoruz” ifadelerine yer verdiği paylaşımında, “Ankara’dayız. Mansur başkanımla birlikteyiz, sizi konuşuyoruz gençler. Bu seçimin anahtarı sizin elinizde. Ülkenin bugününe de yarınına da sizler karar vereceksiniz. Sizin desteğiniz ve oyunuzla bu işi birinci turda bitirip 15 Mayıs’ta ülkeyi huzura kavuşturabiliriz. Hileden hurdadan medet umulmaması için kötü ihtimallere fırsat verilmemesi için 15 Mayıs’ta bu işi bitirmeliyiz. Biz geleceği sizlerle beraber hayal edeceğiz, birlikte çalışacağız. Yeter ki siz bize inanın bize güvenin.” dedi.

Seçim çalışmalarını paylaşmak üzere açtığı hesaptan aynı ifadelerle paylaşım yapan Mansur Yavaş, “5 milyon genç ilk kez oy kullanacak. değişimi onların enerjisiyle gücüyle sağlayacağız. Ben gençlere güveniyorum onların kaygıları ve şüphelerini anlıyorum. Hepsini konuşur ve çözeriz, biz buradayız. Vatanın her karış toprağını kutsal bilenleriz. Bu ülkenin hiçbir sorunu çözsümsüz değil. Bu ülkenin gençleri de sahipsiz değil. Güzel günleri ertelemeye gerek yok, ilk turda bitirmemiz lazım. Haydi gençler 14 Mayıs’ta sandığa gidelim, bu işi ilk turda sandıkta birlikte bitirelim. Her şey çok güzel olacak” sözleriyle gençleri 14 Mayıs’ta oy kullanmaya çağırdı.