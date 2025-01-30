ELÇİN SANGU’DAN AYŞE BARIM’A SERT TEPKİ: “YİNE BİR SEÇİME HAZIRLANIYORUZ”

ELÇİN SANGU’DAN AYŞE BARIM’IN TUTUKLANMASINA SERT TEPKİ: “YİNE BİR SEÇİME HAZIRLANIYORUZ”

Ünlü oyuncu Elçin Sangu , menajer Ayşe Barım’ın Gezi Parkı soruşturmasında gözaltına alınmasına sert tepki gösterdi. Sangu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adeta ateş markasırdü.

AYŞE BARIM NEDEN TUTUKLANDI?

Dizi sektöründe tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelen ve hakkında soruşturma detayı Ayşe Barım , günlük günlerde “Türkiye Cumhuriyeti sürelerini ortadan kaldırmaya veya gerçekleştirilmesini engellemeye teşebbüs etme” suçlamasıyla saklandı.

Gezi Parkı eylemlerinin planlayıcılarından biri olduğu iddia edilen Barım, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ELÇİN SANGU DA SESSİZ KALMADI

Ayşe Barım’ın tutuklanmasının ardından birçok ünlü isim, sosyal medya hesaplarını karartarak duruma tepki gösterdi. Elçin Sangu da kişisel hesabından yaptığı paylaşımda eleştirilerini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

“Yine bir seçime hazırlanıyoruz. Ve yine aynı kopyalar, aynı söylenenler… geçmişten hiç ders çalışmayanlar tarafından yazılmış bir senaryo izliyoruz.”

Sangu’nun paylaşımı, kısa sürede büyük bir yankı uyandırırken, bazı kullanıcıların bazılarına da tepkisini dile getirdi.

Olayın yansımaları sürerken, ünlü isimlerin Barım’ın tutuklanmasına yönelik tepkileri de kaldırmaya devam ediyor.