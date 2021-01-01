İrem Derici kasığına kadar elbisesi ile yürek hoplattı! “Dün gecenin gazındayım hala! “
Güzel şarkıcı İrem Derici, Afyon’da sahne aldığı mekanda sevenlerine muazzam bir gece yaşattı.
Afyon’da sahne alan İrem Derici, sesiyle hayranlarının kulaklarının pasını atarken, kıyafetiyle de yürekleri hoplattı.
Sosyal medyanın en aktif isimlerinden olan İrem Derici, yaptığı paylaşımlar ve yorumlarıyla gündemden hiç düşmüyor.
Geçtiğimiz günlerde yatak pozu ile sosyal medyayı sallayan Derici, şimdi de kasığına kadar giydiği elbise ile herkesi kendisine hayran bıraktı.
Sahnede birbirinden cesur pozlar veren Derici, Instagram hesabından bu fotoğrafları paylaşarak, “Dün gecenin gazındayım hala! Acil tekrar buluşmamız gerek Afyon bak acil!” ifadesini kullandı.
İşte İrem Derici’nin kasığına kadar elbisesi ve birbirinden cesur paylaşımları…