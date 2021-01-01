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İrem Derici kasığına kadar elbisesi ile yürek hoplattı! “Dün gecenin gazındayım hala! “

İrem Derici kasığına kadar elbisesi ile yürek hoplattı! “Dün gecenin gazındayım hala! “
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28 Aralık 2021 - 15:05

İrem Derici kasığına kadar elbisesi ile yürek hoplattı! “Dün gecenin gazındayım hala! “

Güzel şarkıcı İrem Derici, Afyon’da sahne aldığı mekanda sevenlerine muazzam bir gece yaşattı.

İrem Derici kasığına kadar elbisesi ile yürek hoplattı! "Dün gecenin gazındayım hala! " - Sayfa 1

Afyon’da sahne alan İrem Derici, sesiyle hayranlarının kulaklarının pasını atarken, kıyafetiyle de yürekleri hoplattı.

İrem Derici kasığına kadar elbisesi ile yürek hoplattı! "Dün gecenin gazındayım hala! " - Sayfa 2

Sosyal medyanın en aktif isimlerinden olan İrem Derici, yaptığı paylaşımlar ve yorumlarıyla gündemden hiç düşmüyor.

İrem Derici kasığına kadar elbisesi ile yürek hoplattı! "Dün gecenin gazındayım hala! " - Sayfa 3

Geçtiğimiz günlerde yatak pozu ile sosyal medyayı sallayan Derici, şimdi de kasığına kadar giydiği elbise ile herkesi kendisine hayran bıraktı.

İrem Derici kasığına kadar elbisesi ile yürek hoplattı! "Dün gecenin gazındayım hala! " - Sayfa 4

Sahnede birbirinden cesur pozlar veren Derici, Instagram hesabından bu fotoğrafları paylaşarak, “Dün gecenin gazındayım hala! Acil tekrar buluşmamız gerek Afyon bak acil!” ifadesini kullandı.

İrem Derici kasığına kadar elbisesi ile yürek hoplattı! "Dün gecenin gazındayım hala! " - Sayfa 5

İşte İrem Derici’nin kasığına kadar elbisesi ve birbirinden cesur paylaşımları…

İrem Derici kasığına kadar elbisesi ile yürek hoplattı! "Dün gecenin gazındayım hala! " - Sayfa 6
İrem Derici kasığına kadar elbisesi ile yürek hoplattı! "Dün gecenin gazındayım hala! " - Sayfa 7
İrem Derici kasığına kadar elbisesi ile yürek hoplattı! "Dün gecenin gazındayım hala! " - Sayfa 8
 İrem Derici kasığına kadar elbisesi ile yürek hoplattı! "Dün gecenin gazındayım hala! " - Sayfa 9

İrem Derici kasığına kadar elbisesi ile yürek hoplattı! "Dün gecenin gazındayım hala! " - Sayfa 24

İrem Derici kasığına kadar elbisesi ile yürek hoplattı! "Dün gecenin gazındayım hala! " - Sayfa 33

İrem Derici kasığına kadar elbisesi ile yürek hoplattı! "Dün gecenin gazındayım hala! " - Sayfa 38

 

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