ÖZCAN DENİZ’E DİJİTAL DARBE! SOSYAL MEDYA HESAPLARINA ERİŞİMİ ENGELLENDİ

ÖZCAN DENİZ’E ŞOK! SOSYAL MEDYA HESAPLARINA ERİŞİMİ ENGELLENDİ

Ünlü oyuncu Özcan Deniz, aile içi krizlerle yeniden gündeme geldi. Uzun yıllar menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz ile ayrıntıları ayıran, X ve YouTube hesaplarının elinden alındığını açıkladı.

“HESAPLARIMI KULLANAMIYORUM”

Özcan Deniz, bunların ilgililerindeki gelişmelerin yaşandığını söyledi:

“Özcan Deniz X hesabıma giriş sağlayamıyorum. Zaten kullandığım bir mecra. Ama şu anda oradaki paylaşımları benim yaptığımı bilin. Eski sosyal medya sorumlusunun, hesabından alıp Deniz Film’e kaydolmak ve şifrelere ulaşamadığımı duyurmak istiyorum.”

Benzer bir durum YouTube hesabı için de geçerli olduğunu gösteren ünlü sanatçı, hesapların haksız yere Deniz Film bünyesinde bulunduğunu ifade etti.

AİLE KRİZİ DERİNLEŞİYOR

Sanatçı, daha önce sosyal medyada yaptığı açıklamalarda, ağabeyinin kendisini ihanetle suçladığını belirterek, Sezen Aksu’nun ‘Ahdım Olsun’ şarkısını paylaşmış ve şu sözleri yazmıştı:

“Siz kaç aile ferdi tarafından ihanete uğradınız mı? Kaç yıkım yaşattılar size ve tekrar ortaya çıkacaksınız? Kaç en yakınınızdaki kişi sizi sadece gelir kapısı olarak gördünüz?”

Deniz, boşandıktan sonra modacı Samar Dadgar ile yeni bir hayat kurduğunu ve artık arkadaşlarının sadece oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar’ın olduğunu vurgulamıştı.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARINDAN DESTEK VE TEPKİ

Sanatçının açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, bazı taraftarlar ona destek yayınlarken, bazılarının da yaşananların iş dünyasında yaygın olduğunu savundu.

Özcan Deniz’in sosyal medya hesaplarını geri alıp almayacağı merakla katılırken, olayın hukuki boyutuna taşınabileceği de konuşuluyor.