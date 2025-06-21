Nihal Candan Hayatını Kaybetti: 23 Kiloya Kadar Düşmüştü

Sosyal medya fenomeni ve televizyon yarışmalarıyla tanınan Nihal Candan, uzun süredir mücadele ettiği anoreksiya nervoza hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. 29 yaşındaki Candan, tedavi gördüğü hastanede 23 kiloya kadar düşmüş, kalbi iki kez durmuştu. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cezaevi Süreciyle Başlayan Hastalık

2023 yılında “suç gelirlerini aklama” suçlamasıyla tutuklanan Nihal Candan, cezaevinde bulunduğu süreçte ciddi sağlık sorunları yaşadı. Bu süreçte anoreksiya nervoza teşhisi konuldu. Sağlık durumu kötüleşince 2024 yılı sonunda tahliye edildi ancak hastalık ilerlemeye devam etti.

Yoğun Bakımda Yaşam Savaşı

2025 yılı Haziran ayı başında hastaneye kaldırılan Candan’ın durumu kritik seviyelere ulaştı. Kalbi bir kez durdu, müdahale ile yeniden hayata döndürüldü. Ancak 21 Haziran’da kalbi ikinci kez durdu ve tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi.

Ailesinden Destek Çağrısı

Annesi Umut Candan ve kardeşi Bahar Candan, sosyal medya üzerinden destek çağrısında bulunmuş, Nihal’in “organ iflası riski” ile karşı karşıya olduğunu duyurmuştu. Candan’ın ölümü, başta sosyal medya olmak üzere kamuoyunda büyük üzüntü yarattı.

Nihal Candan Kimdir?

1995 doğumlu Nihal Candan, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuydu. 2014 yılında “Bu Tarz Benim”, 2016 yılında ise “Survivor” yarışmalarına katılarak tanındı. Son yıllarda sosyal medya paylaşımları ve hukuki süreçlerle gündemdeydi.

Anoreksiya Nervoza Nedir?

Anoreksiya nervoza, bireyin kilo alma korkusuyla yemek yemeyi kısıtladığı ciddi bir yeme bozukluğu türüdür. Kişi, çok zayıf olmasına rağmen kendini hâlâ kilolu hisseder. Bu durum ciddi kilo kaybı, hormonal bozukluklar, organ yetmezliği ve ölüm riski gibi sonuçlara yol açabilir. Özellikle genç kadınlarda yaygın görülür ve psikolojik destek ile beslenme tedavisi sayesinde tedavi edilebilir.