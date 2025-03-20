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GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNDEN PROTESTO

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve üniversite diplomasının iptal edilmesi sonrası, Galatasaray Üniversitesi öğrencileri dersleri boykot ederek Beşiktaş’a yürüdü.

Galatasaray Üniversitesi öğrencileri, hem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına hem de üniversitenin İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aylin Saybaşılı’nın diplomasının iptal edilmesine tepki gösterdi.

Öğrenciler, üniversite girişine “Boykot” pankartı asarak tepki gösterirken, akademisyenlerin de katılımıyla bir forum düzenlendi.

BEŞİKTAŞ’A YÜRÜDÜLER

Yapılan basın açıklamasının ardından Bahçeşehir Üniversitesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencileriyle Beşiktaş Meydanı’nda buluşmak üzere yürüyüş başlatıldı.

Öğrenciler, yürüyüş sırasında şu sloganları attı:
“Susma, sustukça sıra sana gelecek!”
“Kurtuluş sokakta, sandıkta değil!”

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN AKADEMİK ÖZGÜRLÜK VURGUSU

Öğrenciler, yaptıkları açıklamalarda, akademik özgürlüğe ve hukukun üstünlüğüne yönelik müdahalelere karşı seslerini duyurmak istediklerini belirtti.

Üniversite öğrencilerinin düzenlediği bu yürüyüş, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. “Galatasaray Üniversitesi” ve “İmamoğlu” etiketleri Türkiye gündeminde trend oldu.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNDEN PROTESTO
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