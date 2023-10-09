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Sabancıların evinde gizli kayıt skandalı

Sabancıların evinde gizli kayıt skandalı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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09 Ekim 2023 - 14:58

Türkan Sabancı’nın konutunda gizli ses kaydı öne sürülen hemşireye yönelik soruşturmada savcının istediği ceza belli oldu.

Merhum iş adamı Sakıp Sabancı’nın eşi Türkan Sabancı’nın konutunda oğlu Ömer Metin Sabancı’nın sağlık durumuna ilişkin gizli toplantıda hemşire Mukaddas S.’nin gizli kayıt yaptığı fark edildi.

6 Aralık 2022 yılında meydana gelen olayda soruşturmada sona gelindi.

Sabah’tan Atakan Irmak’ın haberine göre; Mukaddes S., isimli hemşire Sabancıların konutunda hemşire olarak çalışıyordu. Olay günü Türkan Sabancı’nın konutunda oğlu Ömer Metin Sabancı’nın sağlık durumu için bir toplantı düzenlenmişti.

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‘KAYIT YAPMADIM İFTİRA ATIYORLAR’

Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında skandalların odağında bulunan hemşirenin ifadesi alınmıştı. Mukaddes S., savcılıkta verdiği ifadesinde olay günü yapılan toplantıda evin idari işler müdürü Osman G.’nin nöbet konusuyla ilgili değişikli olmadığını söylediği ve konu üzerinde tartışmaya başladıklarını anlattı.

Konuşma sırasında evin uşağı olan Ebru Y.’nin bir anda kendisine yönelerek ‘Kayıt mı alıyorsun sen?’ diyerek soru yöneltmesi üzerine diğer çalışanların başına dikilerek elinden zorla telefonu aldığını ancak herhangi bir kayıt yapmadığını üzerine atılan isnatların asılsız olduğunu belirtmişti.

‘TELEFONUNDA GEÇMİŞE YÖNELİK KAYITTALAR VARDI’

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Sabancıların evinde hemşire olarak görev yapan Dilek Akın Ç., ifade verdi. Genç hemşire verdiği ifadesinde olay günü ailenin sağlığıyla ilgili yapılan toplantıda Ebru Y., isimli çalışanın Mukaddes S.’nin ses kaydı aldığını fark ettiğini söyledi.

Kendisinden kaydı silmesini istediklerinde telefonunda başka tarihlerde de kayıt aldığını fark ettiklerini söyleyen Dilek Akın Ç., ‘Sabancı Müzesi 1, Sabancı Müzesi 2 şeklinde kayıtları isimlendirmişti. Bu kayıtları silmesi için Ebru Y., rica etti.’ diye konuştu.

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TÜRKAN SABANCI’YA KARŞI SUÇ İŞLEDİĞİ İÇİN DAVA AÇILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda hemşire Mukaddes S., hakkında iddianame düzenlendi.

Hazırlanan iddianamede yaşanan olay şu şekilde anlatıldı: “Türkan Sabancı ve oğlunun sağlık konularının ele alındığı toplantıda Mukaddes S.’nin gizlice ses kaydı yapıldığının anlaşıldığı ancak taraflardan sadece Osman G.’nin şikayetçi olduğu anlaşılmıştır.

Toplantıya katılmayan Türkan Sabancı’ya yönelik ‘Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verileri Kayıt Etmek’ suçunun işlendiği görülmüştür.”

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3 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık Sabancı’ya yönelik işlenen suçtan dolayı Mukaddes S.’nin 3 yıla kadar hapsini talep ederken soruşturma kapsamında mağdurlar, Dilek, Aslı, Ebru’ya yönelik ‘Aleni Olmayan Konuşmaları Kayıt Etmek suçunun şikayet olmadığından dolayı oluşmadığını belirterek takipsizlik kararı verdi.

Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

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