Seçil Erzan olayında 2. perde! Fatih Terim ile ilgili çarpıcı itiraf

Bankacı Seçil Erzan, ifadesinde banka yöneticilerine ağır suçlamalarda bulundu. Çorlu’daki evinde alıkonulduktan sonra bankanın genel merkezine götürüldüğünü, burada koluna serumlar takıldığını ve ses kaydı alındığını anlatarak, “‘Eğer banka dışında yaptığını söylersen güveni kötüye kullanma olur, bankada olduğunu söylersen zimmet olur, ömrün çürür’ diyerek baskı kurdular” dedi. Öte yandan Seçil Erzan’ın ifadesinde Fatih Terim ile ilgili çarpıcı itiraflarda bulunuldu.

Bankacı Seçil Erzan, 11 Nisan’da savcılıkta verdiği ifadede genel olarak dolandırıcılık olaylarından bahsetti. 3 Mayıs 2023’te verdiği ikinci ifadede ise, Çorlu’daki evinde ve götürüldüğü banka genel merkezinde yaşadıklarını ayrıntılı şekilde anlattı. Erzan ifadesinde şunları söyledi:

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ÇORLU’DAKİ EVİMDEN ALDILAR

“Bölge Müdürü Sermin Tekin, Çorlu’daki evime yanıma geldiğinde zorla benden ses kaydı oluşturmamı istedi. Şahsi telefonunu konuşma sırasında açarak sesimi kaydetti. Bana o esnada ‘Seçilcim ben senin uzun zamandır böyle sorunlar yaşadığını biliyordum. Keşke daha önce söyleseydin. Sen bize yardımcı ol ki biz de sana yardımcı olalım. Bankada para almadığını, senin yaptığın eylemlerin bankada olmadığını söylemen gerek. Bu adamlar nasıl olur da hâlâ bankadan para istiyorlar’ şeklinde sözler söyledi.

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SANA EN İYİ AVUKATLARI TUTUYORUZ

‘Eğer sen sadece banka dışında bu eylemleri yaptığını söylersen bu güveni kötüye kullanma şeklinde olur, bankada olduğunu söylersen zimmet olur, ömrün çürür” dedi. Aynı gün bankada Ali Murat Dizdar da bana “Olay kesinlikle zimmet değil, sen bu olayları banka dışında yaptın, sana en iyi avukatı tutuyoruz, sana iki tavsiyem var; bir avukatın sözünden asla çıkmayacaksın o ne derse onu yapacaksın, iki tutuklanmayacaksın fakat olur da tutuklanırsan itirazını biz yapacağız’ dedi. Bu ses kaydını bana karşı ellerinde sakladıklarını düşünüyorum.

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BANKA DIŞINDA YAPTIĞINI SÖYLE

Ertesi gün beni korumalar eşliğinde Zincirlikuyu’daki Denizbank Genel Müdürlüğü’ne götürdüler. Koluma serumlar takılarak bana ‘Bu işi banka dışında yaptım‘ diye söylettirdiler. Tam olarak Sermin Tekin, Ali Murat Dizdar, Cenk İzgi (Teftiş Kurulu Bölüm Müdürü), Tanju Kaya (İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı) vardı. Bu şahıslar bana sürekli ‘Olayda zimmet yok, evet senin bankacılık hayatın biter belki ama hayatına bir şekilde devam edersin, bu olay zimmet değil’ şeklinde sözler söyleyip bana baskı kurdular.”

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SEN BİZİ KORU BİZ SENİ KORUYALIM

9 Nisan pazar günü bankaya bankanın genel müdürü Hakan Ateş’in geldiğini belirten Seçil Erzan, “Hakan Ateş bulunduğumuz toplantı salonuna girerek ‘Kızım biz zaten insanların parasını vereceğiz ama ortada bir enkaz var, kimden ne aldıysan söyle, zaten bu bir zimmet değil, zimmet olsa sen yıllarca içeride çürürdün, bu sebeple de kendin banka dışında ne aldıysan onları söyle, sen bizi koru biz de seni koruruz, Seçil’e hemen bir avukat tutalım, avukatını ben tutacağım, sağlık sigortanı iptal etmeyelim, annenin hastalığı ile de ilgileneceğim’ dedi. Zaten orada bulunan herkes aynı sözleri söyleyip olayın zimmet olmadığını bana söylediler” dedi.

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LİSTEYİ BİRLİKTE OLUŞTURDUK

Seçil Erzan, daha sonra Göktürk’teki evine götürüldüğünü, evdeki ajandası ve notlarını Sermin Tekin’e verdiğini söyledi. Korumalar tarafından sürekli takip edildiğini belirten Seçil Erzan, 10 Nisan 2023 günü tekrar Zincirlikuyu’daki bankanın genel müdürlüğüne götürüldüğünü söyleyerek, “Burada Sermin Tekin, Ali Murat Dizdar, Cenk İzgi, Tanju Kaya bir liste oluşturduk. Bu listede kimin ne kadar para verip ne kadarını geri aldığını yazdım” dedi. Erzan, “Tabloları ben yapmadım. Şöyle ki ben kimden ne kadar para aldıysam bunu kâğıtlara not almıştım.

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Bu kâğıtları alıp, sonrasında bu tabloları Sermin Tekin, Ali Murat Dizdar, Cenk İzgi, Tanju Kaya isimli şahıslar oluşturmuştur. Evimde bulunan bu tablolar aslında banka tarafından oluşturulmuş tablolardır. Bu tabloda aslında banka tam olarak şunu yapmak istiyordu; alacak ile vereceği eşitleyip borcu minimuma indirmek istediler” dedi.

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ALIKOYMA SUÇUNDAN SORUŞTURMA AÇILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, Seçil Erzan’ın alınan ifadesinde kendisini Çorlu’daki evinde alıkoyup İstanbul’a getirdiklerini iddia ettiği Cenk İzgi, Ali Murat Dizdar, Sermin Tekin, Tanju Kaya ve Hakan Ateş hakkında ‘Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma’ suçundan ayrıca soruşturma yürütüldüğü belirtilmişti.

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AVUKATLAR TERİM’İ SUÇLADI: İFTİRADA BULUNDU

Dava dosyasında Fatih Terim’in adı geçtiği bir ifade daha ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre; dolandırıldığını iddia eden Selçuk İnan, Emre Çolak, Emrah Çolak ve Musa Mert Çetin; Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Aydoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu sonrasında Ateş ve Aydoğdu avukatları aracılığıyla yaptıkları savunmada Terim’in de bu fona para verdiğini söyledi. Ateş’in avukatları, savunmalarında “Terim’in de bu meseleyle ilgili olarak Ateş’ten tefecilik faaliyetine ilişkin bedellerin ödenmesinin mümkün olup olmadığını sorduğu, bu talebin bankacılık dışı işlemler olduğu gerekçesiyle karşılanamayacağını, Terim’in bu sebeple bankadan kayıplarını tahsil etme arzusuyla iftirada bulunduğunu” iddia etti.

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O DA FLORYA’DA TANIŞTI

Arda Turan da tıpkı vurgunda adı geçen diğer Galatasaraylı oyuncular gibi Seçil Erzan’ın bankanın Florya şubesi müdürü olduğu dönemde tanışmıştı. Bankacılık işlemlerini yapan Seçil Erzan’la iyi bir dostluk kurmuştu. Seçil Erzan, Florya’dan ayrıldıktan sonra da Arda ile dostluğunu sürdürmüştü. Vurgunun patladığı geçen nisan ayından yaklaşık 8 ay önce Arda’yı aramış, maddi konulardan bahsetmiş, Arda Turan pek oralı olmamıştı. Ama Seçil Erzan, iddiaya göre Arda’yı sürekli arayarak “Bana mevduat getir” diye ısrar ediyordu. Arda Turan bu aramalara daha fazla dayanamayarak 7 ay önce Erzan’a para vermeye başlayacaktı. Arda Turan yaşadıklarını ifadesinde şöyle anlatacaktı:

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“Seçil Erzan’ın da çok sık aramasından artık bunalmıştım. Bu fonun Denizbank bünyesinde kurulmuş Hakan Ateş’e ait bir fon olduğunu söyledi. Bundan çok fazla insanın kazanç sağladığını dile getirdi. ‘Bu fona kim ne kadar yatırdıysa ona göre kazanç sağlayacak, bu bir faiz değil’ diyerek beni tam olarak kandırdı.”

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FATİH TERİM SEÇİL’İN 2. İFADESİNDE

Seçil Erzan, savcılıktaki ifadesinde, “Ben Fatih Terim’den bu zamana kadar fon adı altında para almadım. Kesinlikle Fatih Terim ile ilgili herhangi bir usulsüzlük yapmadım. Fatih Terim beni kızı gibi sever, sayardı” dedi. Fatih Terim de savcılığa verdiği ifadede “Bu fonla alakalı Seçil Erzan’a hiç para vermedim. Bahsedilen fonla yakından uzaktan ilgim yoktur. Seçil Erzan olayını duyunca ben bankaya sinirlendim ve bankadaki tüm paramın, eşim Fulya Terim’in farklı bir bankadaki hesabına aktarılmasını istedim. 219 bin 300 dolar ve 47 bin 400 liranın eşimin hesabına geldiğini tespit ettim. Fakat 3 milyon dolar halen gönderilmedi” dedi.

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MAHKEMEDE İFADE DEĞİŞTİRDİ

Seçil Erzan İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Fatih Terim’le ilgili “2020 yılında Galatasaray camiasından beni bilen ve güvenen bir insan parasını elden teslim etti. Bu kişi sonra da kulüpten ayrıldı. Ben de parasını değerlendiriyordum. İhtiyaç oldukça parasını gönderiyordum. Ama istediği para çok, çok, çok fazla olmaya başladı. Bana 300 bin dolar ödedi. Ben de bir şekilde o parayı devam ettirdim” diye anlattı. Mahkeme başkanı bunun üzerine “Bu 300 bin doları size kim verdi?” diye sordu. Seçil Erzan bu soruya, “Bu kişi Fatih Terim’dir. Galatasaray camiasında onun sözüne güveniliyordu” diye yanıt vermişti.

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Seçil Erzan, inandırıcılığını arttırmak için paraları genelde banka şubesindeki odasında alıyordu. Banka antetli bir kâğıda aldığı rakamları yazıyor ardından da imzasının üstüne banka kaşesini vurarak karşısındakine kâğıdı uzatıyordu. Dolandırdığı kişilerin çoğunun parasını odasında alırken Arda Turan’ın parasını ise Levent’teki banka şubesinin yanında bulunan Pelit Pastanesi’nde almıştı. Arda Turan ifadesinin devamında şunları söyledi: “Ben de 3.000.000 doları Denizbank Levent Şubesi’nin yan tarafından bulunan Pelit Pastanesi’nde elden teslim ettim. Yaklaşık 1 ay sonra Seçil Erzan bana 1.000.000 dolar nakit parayı elden verdi.

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İlerleyen süreçte yine beni sürekli aramalarına devam etti. Ben de yine aynı şekilde 4.000.000 dolar daha bir arkadaşımdan borç alarak kendisine götürdüm yine elden verdim. Eyüp Sultan Sütlüce’de bulunan arazimi satıp 4.000.000 dolar daha nakit parayı elden verdim. Zaman zaman bana ödeme yaptı. En son fonda çok sıkışma var diyerek beni o kadar çok sık aradı ki 33.000.000 TL Denizbank’tan kredi çektim. Bunu da elden Seçil Erzan’a verdim. Toplamda 13.900.000 dolar nakit elden para verdim.”

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‘PARAMI, EMEĞİMİ YOK ETTİ’

Arda Turan, Seçil Erzan’ın kendisine 6 milyon 400 bin doları geri ödediğini ancak 7 milyon 500 bin doları ödemediğini söyleyerek, “Seçil Erzan bana verdiğim paraya ilişkin yazılı bir belge sundu hatta bu belgede Denizbank kaşesi ve kendisine ait ıslak imzası bulunmaktadır. Yıllardır çalışıp kazandığım bütün paramı, emeğimi Seçil Erzan beni kandırarak yok etmiştir. Her şeyden öte para için yalan söylediğimi söyleyerek beni zor duruma sokmuştur. Çok üzgünüm, bu olay beni çok yıprattı. Bütün birikimim bir anda gitti” dedi.

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ÜÇ ROLEX SAATİM VAR BİRİNİ ARDA ALMIŞTI

Bankacı Seçil Erzan ifadesinde Arda Turan için “Kendisi bana bu süreçte en insanca davranan kişilerdendir” demişti. Seçil Erzan ifadesinin bir başka bölümünde ise Arda Turan’ın kendisine Rolex saat hediye etmesini şöyle anlattı: “Benim bu zamana kadar 3 tane Rolex saatim olmuştu. Birini Merve ve Tanın (teyzesinin oğlu ve gelini) hediye etmişti. Çünkü onlara o kadar çok para kazandırmıştım ki onlar da bana Rolex saat hediye etmişti. İkincisini Arda Turan nişan hediyesi olarak vermişti. Üçüncüsünü de ben de 20 yıllık birikimim ile kendim almıştım.”

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İDDİANAMEYE GİREN İKİ PARA BELGESİ

İddianamede Seçil Erzan’ın Arda Turan’a verdiği Denizbank kaşeli vade tarihli para miktarını belirten iki belgeye de yer verildi. Arda Turan tarafından savcılığa verildiği anlaşılan iki belgenin birinde Arda Turan’ın 13 milyon doları 5 Ocak 2023 tarihine vadeli görünüyor. Bu belgede bankanın kaşesi ve bir avukatın ismiyle birlikte ‘aslı gibidir’ kaşesi ve imza yer alıyor.

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Benzer diğer belgede de 5 Aralık 2022 vade tarihli 3.5 milyon dolar, 9 Aralık 2022 vadeli 1 milyon 150 bin dolar bilgisine yer veriliyor. Bu belgede de Seçil Erzan ismi ve imzası görülüyor. Ancak bu belgede banka kaşesi bulunmuyor. Diğer belgede olduğu gibi bu belgenin de aynı şekilde aynı avukat ismine kaşelendiği anlaşılıyor.

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BANKA KAMERASINA YANSIYAN İSİMLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Seçil Erzan’ın müdürlüğünü yaptığı Denizbank’ın Levent Büyükdere Şubesi’ndeki güvenlik kamerası kayıtlarına 7 Nisan 2023 günü el koydu. Kamera kayıtları 35 gün geriye gidiyordu. Polis ekipleri görüntüleri saniye saniye izledi ve soruşturmada isimleri geçen kişilerin izlerini aradı. Kayıtlara göre Selçuk İnan, Musa Mert Çetin, İsmail İbrahim Çağlar, Volkan Bahçekapılı ve Emre Belözoğlu banka şubesine gelmiş ve Seçil Erzan’la görüşmüştü.

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