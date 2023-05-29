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İyi Parti’de ‘yanlış aday’ polemiği! ‘Diğer partililer tarafından da dile getiriliyor…’

İyi Parti’de ‘yanlış aday’ polemiği! ‘Diğer partililer tarafından da dile getiriliyor…’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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29 Mayıs 2023 - 10:38
İyi Parti’de, “Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın adaylığı durumunda seçimin kazanılacağını” değerlendirmeleri yapılırken “Akşener haklıydı” söylemlerinin de partililer tarafından “dile getirildiği” öne sürüldü.
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