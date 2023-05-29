İyi Parti’de ‘yanlış aday’ polemiği! ‘Diğer partililer tarafından da dile getiriliyor…’

İyi Partililer, ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimlerini gergin takip etti. Cumhuriyet’ten Merve Kılıç’ın haberine göre partinin genel merkezinde sessizlik hakimdi. İlk tur seçimleri öncesinde genel merkez önüne kutlamalar için kurulan dev ekranın ikinci tur seçimleri öncesi kurulmaması dikkat çekti.
Sandıkların yüzde 92’sinin açılması ve Erdoğan’ın yarışı önde götürmesi üzerine partililer arasında “yanlış aday” polemiği başladı. Partililer, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın adaylığı durumunda seçimin kazanılacağını savundu. Öte yandan partide “Akşener haklıydı” söylemi hakimdi.