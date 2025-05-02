EKREM İMAMOĞLU’NDAN MEDYAYA VE RTÜK’E SUÇ DUYURUSU

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, hakkında çıkan haber, yorum ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle hukuki süreç başlattı. Gözaltı sürecinin ardından çeşitli medya organları ve gazeteciler tarafından yapılan yayınların “masumiyet karinesine aykırı” olduğunu belirten İmamoğlu’nun avukatları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve RTÜK’e 200’den fazla suç duyurusunda bulundu.

SUÇ DUYURULARININ MERKEZİNDE “İFTİRA VE GİZLİLİK İHLALİ” VAR

İmamoğlu’nun hukuk ekibi tarafından yapılan açıklamaya göre, başvuruların temelini; soruşturmanın gizliliğini ihlal eden, suçlayıcı ve taraflı yorumlar oluşturdu. Özellikle, medya kuruluşlarının tek taraflı ve önyargılı bir dil kullanarak kamuoyunu yönlendirdiği ifade edilerek, “masumiyet karinesi”nin sistematik şekilde ihlal edildiği belirtildi.

BAZI YAYIN KURULUŞLARI HEDEFTE

Suç duyurusunda adı geçen medya organları arasında; A Haber, Akit TV, TGRT Haber, Ülke TV, Kanal 24 ile Sabah Gazetesi ve internet sitesi gibi yayın kuruluşları bulunuyor. Bu medya kurumlarının, İmamoğlu’nun yolsuzluk iddiaları çerçevesindeki gözaltı sürecini provoke edici şekilde sunduğu ve kamuoyunu yanıltıcı içerikler ürettiği öne sürüldü.

RTÜK’E YAYIN DURDURMA VE YAPTIRIM TALEBİ

İmamoğlu’nun avukatları, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) sunulan dilekçelerde, ilgili yayın organlarının yayın ilkelerine aykırı davranarak halkı yanıltıcı yayınlar yaptığı gerekçesiyle yayın durdurma ve idari para cezası gibi yaptırımların uygulanmasını talep etti.

HUKUKİ SÜREÇ TAKİP EDİLECEK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha önce yaptığı açıklamalarda, hakkındaki iddiaların siyasi bir kampanyaya dönüştürüldüğünü ifade etmişti. Son gelişmelerle birlikte, gözaltı sürecinde yapılan medya yayınlarının hukuki zeminde detaylı şekilde inceleneceği ve sürecin takip edileceği kaydedildi.