10 YAŞ VE ÜZERİ ARAÇLAR İÇİN YENİ DÖNEM

Avrupa Komisyonu, 10 yaşını aşan araçlar için yeni bir düzenlemeye hazırlanıyor. Trafik güvenliğini artırmak ve çevre kirliliğini azaltmak amacıyla sunulan teklif, 10 yaş ve üzeri otomobil ve hafif ticari araçlar için her yıl muayene zorunluluğu getirilmesini içeriyor. Düzenlemenin Türkiye’de uygulanıp uygulanmayacağı ise merak konusu oldu.

AB’DEN GÜVENLİK VE ÇEVRE ODAKLI DÜZENLEME

Avrupa Birliği (AB) Ulaştırma Komiseri Apostolos Tzitzikostas, yaptığı açıklamada, yeni düzenlemeyle birlikte yolların daha güvenli hale geleceğini, hava kalitesinin iyileştirileceğini ve vatandaşların yaşam konforunun artacağını belirtti. Özellikle eski teknolojiye sahip araçların periyodik kontrol altında tutulması hedefleniyor.

10 YAŞ ÜZERİ ARAÇLAR HER YIL MUAYENEYE GİRECEK

Yeni uygulama kapsamında, 10 yaş ve üzerindeki araçların artık 2 yılda bir değil, her yıl teknik muayeneye tabi tutulması planlanıyor. Bu teklif, AB ülkelerinde milyonlarca sürücüyü etkilerken, Türkiye’de de benzer bir uygulamanın gündeme gelmesi ihtimali değerlendiriliyor.

TÜRKİYE’DE GEÇERLİ OLACAK MI?

Avrupa Komisyonu’nun kararı Türkiye’yi doğrudan bağlamasa da, daha önce birçok AB uyum yasasının Türkiye’de de yürürlüğe girdiği biliniyor. Uzmanlara göre, Türkiye’de benzer bir uygulama kısa vadede yasa teklifi olarak gündeme gelebilir.

ÖTV MUAFİYETİ VE ARAÇ YENİLEME DESTEĞİ MASADA

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulan bir yasa teklifinde, yaşlı araçların yeni modellerle değiştirilmesi durumunda ÖTV muafiyeti sağlanmasına yönelik öneri dikkat çekmişti. Bu adım, hem araç yenileme sürecini teşvik etmeyi hem de çevresel etkileri azaltmayı amaçlıyor.

ESKİ ARAÇLARDA RİSK YÜKSEK: DÜZENLİ KONTROL ŞART

Uzmanlar, otomotiv sektöründe son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte yeni nesil araçların daha güvenli ve çevre dostu hale geldiğini belirtiyor. Bu nedenle özellikle 10 yaş üzeri araçların, güvenlik açısından düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiği konusunda görüş birliği bulunuyor.