Ekrem İmamoğlu Hastaneye Kaldırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 25 Temmuz 2025 sabah saatlerinde Silivri Cezaevi’nden hastaneye sevk edildi. Cezaevi yönetimi tarafından yapılan açıklamaya göre, İmamoğlu’nun bel ve eklem ağrısı şikâyeti üzerine tedbir amaçlı olarak Silivri Devlet Hastanesi’ne götürüldüğü bildirildi. Sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen bu sevk, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

İmamoğlu’na hastanede detaylı muayene ve tetkikler yapıldı. Yapılan ilk değerlendirmelere göre sağlık durumunun genel olarak iyi olduğu öğrenildi. Herhangi bir hayati risk taşımayan bu şikayetlerin ardından İmamoğlu, aynı gün içinde yeniden cezaevine götürüldü. Hastanede yapılan kontrollerde sadece ağrı şikâyetlerinin giderilmesine yönelik tedavi uygulandığı ifade edildi.

Ekrem İmamoğlu’nun sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada İmamoğlu’nun durumunun iyi olduğunu belirterek, “Durumu gayet iyi. Merak etmeyin. Hepinize selamı var.” ifadelerini kullandı. Aynı şekilde eşi Dilek Kaya İmamoğlu da yaptığı paylaşımda, eşinin moralinin yerinde olduğunu ve inançla yoluna devam ettiğini belirtti.

Mart 2025’te yürütülen yolsuzluk ve suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu, yaklaşık dört aydır Silivri Cezaevi’nde bulunuyor. Suç örgütü kurmak, rüşvet almak, ihaleye fesat karıştırmak ve kişisel verileri hukuka aykırı şekilde temin etmek gibi çeşitli suçlamalarla yargılanan İmamoğlu’nun durumu, hem siyasi hem de toplumsal olarak büyük yankı uyandırmıştı. Tutukluluğu boyunca kamuoyunun gündeminde kalmayı sürdüren İmamoğlu, cezaevinden zaman zaman mesajlar da iletmeye devam ediyor.

İmamoğlu’nun sağlık nedeniyle hastaneye kaldırılması, siyaset arenasında da tartışmalara yol açtı. Muhalefet partileri, cezaevi koşullarında yaşanan sağlık sorunlarının dikkate alınması gerektiğini savunurken, iktidar kanadından henüz bir açıklama gelmedi. CHP yetkilileri ise İmamoğlu’nun sağlık kontrollerinin düzenli yapılmasını talep ediyor.

Gelişmelerin yakından takip edildiği bu süreçte, Ekrem İmamoğlu’nun hem sağlık durumu hem de hukuki süreciyle ilgili önümüzdeki günlerde yeni açıklamaların yapılması bekleniyor.