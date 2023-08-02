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İbrahim Tatlıses mal varlığını açıkladı

İbrahim Tatlıses mal varlığını açıkladı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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02 Ağustos 2023 - 15:02

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, hakkında çıkan mal varlığı haberlerini yalanladı. Tatlıses ne kadar serveti olduğunu kendisi paylaştı.

İbrahim Tatlıses mal varlığını açıkladı - Sayfa 1

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, gerek özel hayatı gerekse birbirinden güzel şarkılarıyla gündemden düşmeyen isimlerden biri.

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İbrahim Tatlıses mal varlığını açıkladı - Sayfa 2

Tatlıses, bu kez de kişisel serveti ile adından söz ettirdi.

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İbrahim Tatlıses mal varlığını açıkladı - Sayfa 3

Geçtiğimiz günlerde medyada ‘serveti dudak uçuklatan ünlüler’ başlıklı bir liste yayınlanmıştı.

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İbrahim Tatlıses mal varlığını açıkladı - Sayfa 4

KENDİ SERVETİNİ PAYLAŞTI

Listede ismi ilk sıralarda bulunan Tatlıses, yapılan haberi yalanladı.

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İbrahim Tatlıses mal varlığını açıkladı - Sayfa 5

Listede belirtildiği gibi bir serveti olmadığını ifade eden Tatlıses, servetini kendi açıkladı.

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İbrahim Tatlıses mal varlığını açıkladı - Sayfa 6

Tüm servetini yazılı olarak açıklayan İbrahim Tatlıses’in paylaşımı gündem oldu.

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İbrahim Tatlıses mal varlığını açıkladı - Sayfa 7

İşte ünlü şarkıcının mal varlığı…

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İbrahim Tatlıses mal varlığını açıkladı - Sayfa 8

TGRT’nin aktardığına göre İbrahim Tatlıses’in mal varlığı şu şekilde:

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İbrahim Tatlıses mal varlığını açıkladı - Sayfa 9

Seyrantepe’de 1.5 dönüm arsa üzerinde bulunan bir kebap salonu,

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İbrahim Tatlıses mal varlığını açıkladı - Sayfa 10

TV binası,

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İbrahim Tatlıses mal varlığını açıkladı - Sayfa 11

Tatlıses Şirketler Grubu binası,

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İbrahim Tatlıses mal varlığını açıkladı - Sayfa 12

By Tatlısesgiyimin atölyesi ve mağazası,

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İbrahim Tatlıses mal varlığını açıkladı - Sayfa 13

 Demirciköy Alarko Sitesi’nde bir villa,

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İbrahim Tatlıses mal varlığını açıkladı - Sayfa 14

Seyrantepe OYAK Sitesi’nde üç daire,

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İbrahim Tatlıses mal varlığını açıkladı - Sayfa 15

Şanlıurfa’da bir daire,

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İbrahim Tatlıses mal varlığını açıkladı - Sayfa 16

Şanlıurfa’da 3 dönüm arsa,

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İbrahim Tatlıses mal varlığını açıkladı - Sayfa 17

İzmir Narlıdere Folkart Evleri’nde bir daire,

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İbrahim Tatlıses mal varlığını açıkladı - Sayfa 18

Hadımköy Günışığı Konaklarında bir villa,

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İbrahim Tatlıses mal varlığını açıkladı - Sayfa 19

1 tekne,

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İbrahim Tatlıses mal varlığını açıkladı - Sayfa 20

2 sürat motoru,

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İbrahim Tatlıses mal varlığını açıkladı - Sayfa 21

2 adet Mercedes marka otomobil,

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İbrahim Tatlıses mal varlığını açıkladı - Sayfa 22

3 Jeep,

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İbrahim Tatlıses mal varlığını açıkladı - Sayfa 23

1 limuzin

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İbrahim Tatlıses mal varlığını açıkladı - Sayfa 24

20 şirket aracı,

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İbrahim Tatlıses mal varlığını açıkladı - Sayfa 25

Bodrum Bitez’de 48 daireli Tatlıses Paradise apartları ve içinde bir villa,

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İbrahim Tatlıses mal varlığını açıkladı - Sayfa 26

Bodrum Bitez’de 6.5 dönüm üzerine denize sıfır 26 odalı Golo Beach Hotel,

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İbrahim Tatlıses mal varlığını açıkladı - Sayfa 27

Bodrum Bitez’de 6.5 dönüm arsa,

2731

İbrahim Tatlıses mal varlığını açıkladı - Sayfa 28

Kuşadası’nda 8 dönüm üzerine 6 katlı 157 odalı 314 yataklı Tatlıses Otel,

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İbrahim Tatlıses mal varlığını açıkladı - Sayfa 29

İstanbul’da 5 kebap salonu,

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İbrahim Tatlıses mal varlığını açıkladı - Sayfa 30

Uydu kanalı ve D-Smart’ta yayında olan TV kanalı,

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İbrahim Tatlıses mal varlığını açıkladı - Sayfa 31

birçok ilde ulusal yayın yapan Tempo TV.

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