EKİM AYINDA SILA RÜZGARI

Şarkılarıyla gönüllere taht kuran başarılı sanatçı Sıla, konser maratonuna tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda en çok konser veren kadın sanatçıların başında gelen Sıla, Türkiye’nin farklı illerinde hayranlarıyla bir araya gelmeye devam edecek.

7’den 70’e şarkılarıyla gönülleri fetheden sanatçı, KerkiSolfej’in gerçekleştirdiği sonbahar konserlerinde şarkılarını sevenleriyle seslendirecek. Geçtiğimiz ay İzmir ve Ankara konserlerinde kapalı gişe yapan Sıla, ekim ayında da dur durak bilmeyecek. 5 Ekim Çarşamba ve 6 Ekim Perşembe Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, 8 Ekim Cumartesi Bursa Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu, 14 Ekim Cuma Antalya Açıkhava, 15 Ekim Cumartesi Alanya Açıkhava Tiyatrosu, 17 Ekim Pazartesi Diyarbakır Z Restaurant Açıkhava Sahnesi, 25 Ekim Salı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alacak.