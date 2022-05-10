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ABD’den Ege açıklaması: Saygı gösterilsin…

ABD’den Ege açıklaması: Saygı gösterilsin…
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10 Mayıs 2022 - 10:04

ABD Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’ın Türkiye’nin hava sahasını ihlal etmesine yönelik, ülkeleri birbirinin hava sahasına saygı göstermeye çağırdı.

Pentagon Sözcüsü John Kirby’e “Yunanistan yaklaşık 30 kez Türkiye’nin hava sahasını ihlal etti? NATO, Rus saldırganlığına karşı birleşirken, artan bu gerilim hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna yazılı yanıt ABD Dışişleri Bakanlığından geldi.

Yanıtta, “Tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli ve korunmalıdır. Tüm ülkeleri, diğer ülkelerin egemen hava sahasına saygı duymaya ve sivil uçakların seyrüsefer güvenliğine gereken ihtimamı göstererek devlet uçaklarını kullanmaya teşvik ediyoruz. Bir ülkenin hava sahasının sınırları üzerinde anlaşmazlıkların olduğu durumlarında, ölümcül kazalara yol açabilecek eylemleri değil, koordinasyonu ve tartışmayı teşvik ediyoruz.” ifadesi kullanıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığının daha önce Kongre’ye gönderdiği bir raporda, ABD yönetiminin, Yunanistan’ın 6 deniz mili kara sularına karşılık 10 deniz mili hava sahası talep etmesine katılmadığı ifade edilmişti.

ABD VE YUNANİSTAN SAVUNMA BAKANLARI TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Pentagon Sözcüsü Kirby, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile Ukrayna’daki durumu görüştüğünü bildirdi.

Görüşmede “Ege”nin gündeme gelip gelmediğini belirtmeyen Kirby, “Bakan, Ukrayna’daki durumla ilgili olarak Yunanistan Savunma Bakanı ile görüştü. Tabii ki, Yunanistan’a güvenlik yardımı ve Ukrayna’ya katkıları için teşekkür etti.” ifadelerini kullandı.

Kirby, iki bakanın ABD ve Yunanistan arasında “derinleşen savunma ortaklığını” da ele aldıklarını kaydetti.

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