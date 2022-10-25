Güneş tutulmasından en çok bu burçlar etkilenecek! Eğer arayış içindeyseniz…

Astrologlar, güneş tutulmasına kilitlendi. Astrolojide ‘yeniden başlamak’ olarak adlandırılan Güneş tutulması en çok hangi burçları etkileyecek? Hangi burçların hayatlarında yeni kapılar açacak? İşte 25 Ekim Güneş tutulmasının etkileyeceği burçlar…

Astrologlar, güneş tutulmasına kilitlendi. Güneş tutulmasının insanların cinsel hayatından iş yaşamlarına kadar birçok konuda hayatını etkilediği belirtiliyor. Peki astrolojide ‘yeniden başlamak’ anlamına gelen Güneş tutulması en çok hangi burçları etkileyecek? Hangi burçların hayatlarında yeni kapılar açacak? İşte 25 Ekim Güneş tutulmasının etkileyeceği o 4 burç…

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BOĞA BURCU (21 NİSAN – 20 MAYIS) 25 Ekim’deki güneş tutulması, Boğa Burcu’na sahip kişileri, eşi veya varsa ortak olduğu kişiler noktasında etkilemeye hazırlanıyor.

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Bekar Boğalar süregelen ilişkilerini bir üst seviyeye taşımak için evlilik kararı alabilirler. Bazıları ise partnerlerinden şüphelenerek takibe alması sonucu gizli bazı konuları açığa çıkarabilirler.

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Bunun sonucunda bu tutulma birçok kişinin ‘tamam mı devam mı’ sorgulaması içerisine girmelerine sebep olabilir. Tam da bu sebeple eyleme geçmeden önce iyice düşünmelisiniz.

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ASLAN BURCU (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS) Bu güneş tutulmasıyla Aslan Burcu’na sahip kişilerde özellikle ev, aile ve yaşam alanında bazı gelişmeler söz konusu olabilir.

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Arsa ya da ev alanında şartları değerlendirebilir, mevcut yaşam alanında da tadilata girişebilirsiniz.

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Yine ev değişikliği bu tutulmanın asıl gündem maddeleri arasında yer alıyor. Bir süredir iş arayışındaysanız, bu tutulmanın etkisiyle artık iş hayatında boy göstermeye başlayabilirsiniz.

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AKREP BURCU (24 EKİM – 22 KASIM) Bu tutulma Akrep Burcu’na sahip kişilerin, kendi öz değeri ve fiziksel görüntüsü konusunda radikal değişimler yapmaya itebilir. Özellikle ilişkiler alanında ciddi dönüşümler yaşayarak, mevcut ilişkilerini bir üst oktava ve hatta resmiyete dökmek isteyebilirler.

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Son dönemlerde ilişkiler konusunda sınanmış olsanız da belki ailenizin baskısı, belki de artık dönüşmek durumunda olmanız sebebiyle sizlerde evlilik adına bazı düşüncelere girebilirsiniz.

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KOVA BURCU (21 OCAK – 18 ŞUBAT) Güneş tutulması sizleri kariyer alanında majör değişimlere ve ciddi güzel fırsatlara sürükleyecektir. İlk etapta bu değişim sizin hoşuna gitmese de ileriki süreçte aslında bunun ne kadar da iyi bir dönüşüm olduğunu göreceksiniz.

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Özellikle yurtdışı bağlantılı bazı projeler içerisinde yer alma fırsatları elde edebilirsiniz. Her ne olursa olsun sizlerin kariyer alanında bir devrin sonuna geldiğinizi ve dönüşümün kaçınılmaz olduğunu göreceksiniz. Bazılarınız bu süreçte kendilerini, geçmişte bulundukları alanlara tekrar dönerken bulabilirler.

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Öte yandan yeni yıla girmemize aylar kala birçok kişi para, aşk, kariyer ve sağlık konusunda burçlara başvuruyor. Peki yeni yılda burçları ne bekliyor? Astrolojiye göre 2023, bazı burçlar için adeta şans yılı olacak. İşte para, kariyer, aşk ve sağlık konularında 2023 yılında zirve olan burçlar…

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YAY BURCU (24 KASIM-22 ARALIK) Yay burcu özgürlükçü, yenilikçi ve eğlenceli özellikleriyle bilinir. Gamsızlığıyla ün salan Yay burcu 2023 yılının en şanlı burçları arasında.

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Yay burcu yeni yılda paraya para demeyecek, aşkta yüzü sonunda gülecek. Uzun süre yalnız olan Yay burçları yıldırım aşkına tutulacak.

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Kariyer konusunda zaten oldukça zeki hamleler yapan Yaylar hem aşkta hem kariyerde yükselecek.

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YENGEÇ BURCU (23 HAZİRAN- 22 TEMMUZ) Evine düşkünlüğüyle bilinen duygusal Yengeçler 2023’ün en ballı burçlarından biri.

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Sorumluluk duyguları oldukça gelişmiş Yengeçler iş dünyasında bu özelliklerinin meyvesini toplayacak.

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Kariyerinde büyük sıçrama yaşayacak olan Yengeç burcu bu sayede paraya para demeyecek.

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Yalnız olan Yengeçler aşk konusunda senenin ortasına doğru gerçek aşkı bulacak ama önce kariyer…

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KOVA BURCU (20 OCAK – 18 ŞUBAT) Duygusallık konusunda Balık burcunu bile geride bırakan Kova burçları bu sene sırılsıklam aşık olacak.

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Oldukça rahat olmalarıyla bilinen Kovalar kariyerindeki ilerlemeyi bu özellikleriyle biraz geciktiriyorlar. Ama Kovaların iş hayatındaki başarıya bu bile engel olamayacak.

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Yeni yılın en şanslı 4 burcundan olan Kova burcu adeta piyangodan para bulmuş gibi zenginleşecek…

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İKİZLER BURCU (22 MAYIS – 21 HAZİRAN) Kıvrak zekalı İkizler 2023’ün en ballı burçları arasında.

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Çift karakterli olmasıyla bilinen İkizler bu yönlerini iş hayatında mükemmel şekilde kullanarak kariyerinde zirveye oturacak.

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Çabuk sıkılan İkizler bu sene öyle bir aşkla sarsılacak ki sıkılmayı bırakın bir an olsun yanından ayrılmak istemeyecek.

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Zeka seviyenizle burcunun arasında bir bağlantı olduğunu düşünür müydünüz? Evet yanlış duymadınız. Yapılan araştırmalar sonucunda burcunuzun, sizin bir dahi olduğunuzun kanıtı olabileceği ortaya çıktı. Zeka seviyeleri diğerlerine oranla yüksek olan burçlar sıralandı. İşte IQ seviyeleri diğerlerine oranla daha yüksek olan burçların listesi…

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Aslında, en zeki 5 burç Kova, Başak, Oğlak, Akrep ve İkizlerdir. Ancak dahilerin sahip olma eğiliminde olduğu kişilik özelliklerine sahip başka işaretler de vardır. Dahiler; konfor alanlarının dışına çıktıklarında tamamen atılmazlar; esnektirler ve duruma veya çevreye uyum sağlayabilirler.

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İyi vakit geçirmek için başkalarının yanında olmaları gerekmez, çünkü hayattan zevk almayı bilir ve genellikle bir projeye veya problem çözmeye odaklanmaktan oldukça mutludurlar. Dahi olmak için inek olmanıza gerek yok, sadece yüksek bir zekaya ve yaratıcı bir beyne sahip olmanız gerekiyor. İşte IQ seviyesi yüksek olan o burçlar…

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1. Kova (20 Ocak – 18 Şubat) Kova, neredeyse her şeyi entelektüel zihinleri aracılığıyla filtreleme eğilimindedir. Kendilerini bir durumdan uzaklaştırabilirler, bu da bir çözüm bulmalarını kolaylaştırır. Dengeli, yaratıcı ve soğukkanlı olmalarıyla tanınırlar.

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Geniş fikirlidir ve kendileri dışındaki kaynaklardan fikir ve kavramları kabul ederler. Aslında, alternatif bakış açıları ararlar. Ancak, bir şeyi destekleyen kanıtları görmeden bir şey hakkında bir inanca bağlanmazlar.

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2. Başak (23 Ağustos – 22 Eylül) Başaklar, insanların çoğu sıradan şeyler olsa bile, her türlü şeylerle ilgilenir.

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Bir çözüm için, cevap veya cevap bulmak Başak’tan satın alınması zorsa. Çözülemeyeni ve yapabileceğini düzeltmeyi sevenler. Ve sürekli düşünüyorlar. Övünmeyi sevmeseler de, Başak’ın çözemediği çok az şey vardır.

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3. Oğlak (22 Aralık – 19 Ocak) Oğlaklar, akıllı kararlar vermelerine yardımcı olan çok metodik, kesin ve oldukça yapılandırılmış bir düşünce tarzına sahiptir. Hedefleri hakkında net bir fikre sahip olarak aşırı dürtüsel olmaktan kaçınırlar ve alternatif stratejiler düşünmeye istekliyken büyük resme bakarlar ve tüm sonuçları düşünürler.

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Oğlaklar akıllı mı? Evet, Oğlaklar çok zeki olma eğilimindedir ve beyinlerini iyi bir şekilde kullanma yeteneğine sahiptir! Onlar çeşitli konularda yaşam boyu öğrencilerdir. Vazgeçmezler; bir hata yaptıklarında, ondan öğrenirler ve uyum sağlarlar.

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4. Akrep (23 Ekim – 21 Kasım) Akrep’i zihinsel güçleri, algısal zekaları ve yoğunlukları nedeniyle kandırmak neredeyse imkansızdır. Algısal akıl yürütmeleri veya duyularından aldıkları bilgileri kullanma yetenekleri vardır. Duyularından çok fazla bilgi edinmekle kalmaz, aynı zamanda onu çok hızlı bir şekilde kullanabilirler. Akrepler, diğer insanların kaçırmaya meyilli olduğu bilgileri alır. Bir Akrep’i dolandıramazsınız çünkü hemen üzerinize gelirler ve yüksek zekalarını intikam için kullanmalarını istemezsiniz.

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5. İkizler (21 Mayıs – 20 Haziran) Tek yapmanız gereken İkizler konuşmasını dinlemek ve onların dehasını anlayacaksınız.

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Zodyak’ın en hızlı düşünürleridir ve bilgi edinme ve yayma konusunda özel bir yeteneğe sahiptirler. Genellikle, bir dehanın başka bir göstergesi olan tam gelişmiş bir mizah anlayışına sahiptirler.

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Komik insanlar sadece daha yüksek IQ’lara sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda daha fazla yaratıcılık sergilerler, etkileyici akıl yürütme becerilerine ve sözlü becerilere sahiptirler ve oldukça kolay yeni arkadaşlar edinirler. Bu, İkizleri mükemmel bir şekilde tanımlar çünkü tüm bu kişilik özelliklerine sahiptirler!

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6. Balık (19 Şubat – 20 Mart) Balık, dağınık beyinli dahiler klişesinden farklı değildir. Balıklar süper yüksek zeka ve yaratıcılığa sahiptir, ancak bazen kendi hayal güçlerine kapılabilirler. O kadar çok fikirleri var ki, boğulabilirler…

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Balıklar, başkalarının yaşadıklarına karşı duyarlı olma eğilimindedir – sanki bir başkasının ne düşündüğünü veya hissettiğini hissedebiliyormuş gibi. Duygusal olarak zekidirler, o kadar ki içgüdülerine güvenirler, karakter konusunda harika yargıçlardır ve gerçekten iyi bir insan olmayı önemserler.

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Bazı insanlar girdikleri her ortamda çekicilikleriyle ön plana çıkar. Bu durum astrolojiye göre kişilerin burçlarından kaynaklanabilir. Bilindiği üzere; burçlar, kişilerin doğdukları gün ve aya göre belirlenir. Ateş, toprak, hava ve su olarak gruplandırılan bu burçlar bazı kişilere göre; yaşamımızda büyük bir rol oynar. Sabah’ta yer alan habere göre uzman astrologlar çekicilikleri, yüksek libidoları ile öne çıkan burçları bir bir sıraladı. İşte o sıralama!

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1. Akrep Akrepler, yüksek bir cinsel dürtüye sahiptir ve son derece şehvetli ve aşklıdır.

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Tüm burçlar arasında çekicilikleriyle ön plana çıkan bu burç Temel olarak libidoları tarafından yönetilirler, bu nedenle 1 numaralı yer onlara ayrılmıştır.

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2. Koç Koç burçları genel olarak arzulu bir karaktere sahiptir. İkili ilişkilerinde bu detay onlar için oldukça önemli olurken öte yandan bu burçlar yine girdikleri her ortamda ilgiyi üzerine toplayabilecek kabiliyete de sahiptir.

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Bu nedenle Koç burcunu sıralamanın ikinci kısmına koyabiliriz.

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Üçüncü burç ise kesinlikle Boğa’dır. Özellikle gücüyle ön plana çıkan Boğa, şüphesiz en güçlü ve hakim burçlarından biridir. Onlar her zaman ne istediklerini bilirler. Tam da bu özgüvenle en çekici burçlar arasında sıralamada ilk üçe girebilirler.

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4. Aslan Bu sıralamaya Aslan burcunu eklememek olmaz elbet. Libidosu yüksek olan Aslan burcu erkek-kadın fark etmeksizin gerek özgüvenleri gerekse liderlik özellikleriyle girdikleri her ortamda güneş gibi parlamaktadır.

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Bu burç ilk başta biraz fazla korkutucu ve kibirli görünse de, kimsenin Aslan’ın emirlerine karşı koyamamasının bir nedeni var. Güneş’in bu burç üzerinde çok büyük bir hakimiyeti vardır. Aslan figürü tarih boyunca kahramanlık ve krallık sembolü olarak değerlendirilmiştir. Ne kadar dördüncü sırada olsa da Aslan burçları diğer tüm burçlarla çekicilik konusunda yarışabilir.

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Bu 4 burç girdikleri her ortamda daima öne çıkan çekicilikleriyle bilinse de diğer birçok burcun da oldukça dikkat çeken yönleri bulunur…

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Örneğin; Başak ve Oğlak gibi astrolojik burçlar azimli ve hırslıdır, ayrıca sonuçlar ve başarılar konusunda çok titizdirler.

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