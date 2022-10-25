Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Güneş tutulmasından en çok bu burçlar etkilenecek! Eğer arayış içindeyseniz…

Güneş tutulmasından en çok bu burçlar etkilenecek! Eğer arayış içindeyseniz…
4 views
25 Ekim 2022 - 13:45

Astrologlar, güneş tutulmasına kilitlendi. Astrolojide ‘yeniden başlamak’ olarak adlandırılan Güneş tutulması en çok hangi burçları etkileyecek? Hangi burçların hayatlarında yeni kapılar açacak? İşte 25 Ekim Güneş tutulmasının etkileyeceği burçlar…

Güneş tutulmasından en çok bu burçlar etkilenecek! Eğer arayış içindeyseniz… - Sayfa 1

Astrologlar, güneş tutulmasına kilitlendi. Güneş tutulmasının insanların cinsel hayatından iş yaşamlarına kadar birçok konuda hayatını etkilediği belirtiliyor. Peki astrolojide ‘yeniden başlamak’ anlamına gelen Güneş tutulması en çok hangi burçları etkileyecek? Hangi burçların hayatlarında yeni kapılar açacak?

İşte 25 Ekim Güneş tutulmasının etkileyeceği o 4 burç…

151

Güneş tutulmasından en çok bu burçlar etkilenecek! Eğer arayış içindeyseniz… - Sayfa 2

BOĞA BURCU (21 NİSAN – 20 MAYIS)

25 Ekim’deki güneş tutulması, Boğa Burcu’na sahip kişileri, eşi veya varsa ortak olduğu kişiler noktasında etkilemeye hazırlanıyor.

251

Güneş tutulmasından en çok bu burçlar etkilenecek! Eğer arayış içindeyseniz… - Sayfa 3

Bekar Boğalar süregelen ilişkilerini bir üst seviyeye taşımak için evlilik kararı alabilirler.  Bazıları ise partnerlerinden şüphelenerek takibe alması sonucu gizli bazı konuları açığa çıkarabilirler.

351

Güneş tutulmasından en çok bu burçlar etkilenecek! Eğer arayış içindeyseniz… - Sayfa 4

Bunun sonucunda bu tutulma birçok kişinin ‘tamam mı devam mı’ sorgulaması içerisine girmelerine sebep olabilir. Tam da bu sebeple eyleme geçmeden önce iyice düşünmelisiniz.

451

Güneş tutulmasından en çok bu burçlar etkilenecek! Eğer arayış içindeyseniz… - Sayfa 5

ASLAN BURCU (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)

Bu güneş tutulmasıyla Aslan Burcu’na sahip kişilerde özellikle ev, aile ve yaşam alanında bazı gelişmeler söz konusu olabilir.

551

Güneş tutulmasından en çok bu burçlar etkilenecek! Eğer arayış içindeyseniz… - Sayfa 6

Arsa ya da ev alanında şartları değerlendirebilir, mevcut yaşam alanında da tadilata girişebilirsiniz.

651

Güneş tutulmasından en çok bu burçlar etkilenecek! Eğer arayış içindeyseniz… - Sayfa 7

Yine ev değişikliği bu tutulmanın asıl gündem maddeleri arasında yer alıyor. Bir süredir iş arayışındaysanız, bu tutulmanın etkisiyle artık iş hayatında boy göstermeye başlayabilirsiniz.

751

Güneş tutulmasından en çok bu burçlar etkilenecek! Eğer arayış içindeyseniz… - Sayfa 8

AKREP BURCU (24 EKİM – 22 KASIM)

Bu tutulma Akrep Burcu’na sahip kişilerin, kendi öz değeri ve fiziksel görüntüsü konusunda radikal değişimler yapmaya itebilir. Özellikle ilişkiler alanında ciddi dönüşümler yaşayarak, mevcut ilişkilerini bir üst oktava ve hatta resmiyete dökmek isteyebilirler.

851

Güneş tutulmasından en çok bu burçlar etkilenecek! Eğer arayış içindeyseniz… - Sayfa 9

Son dönemlerde ilişkiler konusunda sınanmış olsanız da belki ailenizin baskısı, belki de artık dönüşmek durumunda olmanız sebebiyle sizlerde evlilik adına bazı düşüncelere girebilirsiniz.

951

Güneş tutulmasından en çok bu burçlar etkilenecek! Eğer arayış içindeyseniz… - Sayfa 10

KOVA BURCU (21 OCAK – 18 ŞUBAT)

Güneş tutulması sizleri kariyer alanında majör değişimlere ve ciddi güzel fırsatlara sürükleyecektir. İlk etapta bu değişim sizin hoşuna gitmese de ileriki süreçte aslında bunun ne kadar da iyi bir dönüşüm olduğunu göreceksiniz.

1051

Güneş tutulmasından en çok bu burçlar etkilenecek! Eğer arayış içindeyseniz… - Sayfa 11

Özellikle yurtdışı bağlantılı bazı projeler içerisinde yer alma fırsatları elde edebilirsiniz. Her ne olursa olsun sizlerin kariyer alanında bir devrin sonuna geldiğinizi ve dönüşümün kaçınılmaz olduğunu göreceksiniz. Bazılarınız bu süreçte kendilerini, geçmişte bulundukları alanlara tekrar dönerken bulabilirler.

1151

Güneş tutulmasından en çok bu burçlar etkilenecek! Eğer arayış içindeyseniz… - Sayfa 12

Öte yandan yeni yıla girmemize aylar kala birçok kişi para, aşk, kariyer ve sağlık konusunda burçlara başvuruyor. Peki yeni yılda burçları ne bekliyor? Astrolojiye göre 2023, bazı burçlar için adeta şans yılı olacak.

İşte para, kariyer, aşk ve sağlık konularında 2023 yılında zirve olan burçlar…

1251

Güneş tutulmasından en çok bu burçlar etkilenecek! Eğer arayış içindeyseniz… - Sayfa 13

YAY BURCU (24 KASIM-22 ARALIK)

Yay burcu özgürlükçü, yenilikçi ve eğlenceli özellikleriyle bilinir. Gamsızlığıyla ün salan Yay burcu 2023 yılının en şanlı burçları arasında.

1351

Güneş tutulmasından en çok bu burçlar etkilenecek! Eğer arayış içindeyseniz… - Sayfa 14

Yay burcu yeni yılda paraya para demeyecek, aşkta yüzü sonunda gülecek. Uzun süre yalnız olan Yay burçları yıldırım aşkına tutulacak.

1451

Güneş tutulmasından en çok bu burçlar etkilenecek! Eğer arayış içindeyseniz… - Sayfa 15

Kariyer konusunda zaten oldukça zeki hamleler yapan Yaylar hem aşkta hem kariyerde yükselecek.

1551

Güneş tutulmasından en çok bu burçlar etkilenecek! Eğer arayış içindeyseniz… - Sayfa 16

YENGEÇ BURCU (23 HAZİRAN- 22 TEMMUZ)

Evine düşkünlüğüyle bilinen duygusal Yengeçler 2023’ün en ballı burçlarından biri.

1651

Güneş tutulmasından en çok bu burçlar etkilenecek! Eğer arayış içindeyseniz… - Sayfa 17

Sorumluluk duyguları oldukça gelişmiş Yengeçler iş dünyasında bu özelliklerinin meyvesini toplayacak.

1751

Güneş tutulmasından en çok bu burçlar etkilenecek! Eğer arayış içindeyseniz… - Sayfa 18

Kariyerinde büyük sıçrama yaşayacak olan Yengeç burcu bu sayede paraya para demeyecek.

1851

Güneş tutulmasından en çok bu burçlar etkilenecek! Eğer arayış içindeyseniz… - Sayfa 19

Yalnız olan Yengeçler aşk konusunda senenin ortasına doğru gerçek aşkı bulacak ama önce kariyer…

1951

Güneş tutulmasından en çok bu burçlar etkilenecek! Eğer arayış içindeyseniz… - Sayfa 20

KOVA BURCU (20 OCAK – 18 ŞUBAT)

Duygusallık konusunda Balık burcunu bile geride bırakan Kova burçları bu sene sırılsıklam aşık olacak.

2051

Güneş tutulmasından en çok bu burçlar etkilenecek! Eğer arayış içindeyseniz… - Sayfa 21

Oldukça rahat olmalarıyla bilinen Kovalar kariyerindeki ilerlemeyi bu özellikleriyle biraz geciktiriyorlar. Ama Kovaların iş hayatındaki başarıya bu bile engel olamayacak.

2151

Güneş tutulmasından en çok bu burçlar etkilenecek! Eğer arayış içindeyseniz… - Sayfa 22

Yeni yılın en şanslı 4 burcundan olan Kova burcu adeta piyangodan para bulmuş gibi zenginleşecek…

2251

Güneş tutulmasından en çok bu burçlar etkilenecek! Eğer arayış içindeyseniz… - Sayfa 23

İKİZLER BURCU (22 MAYIS – 21 HAZİRAN)

Kıvrak zekalı İkizler 2023’ün en ballı burçları arasında.

2351

Güneş tutulmasından en çok bu burçlar etkilenecek! Eğer arayış içindeyseniz… - Sayfa 24

Çift karakterli olmasıyla bilinen İkizler bu yönlerini iş hayatında mükemmel şekilde kullanarak kariyerinde zirveye oturacak.

2451

Güneş tutulmasından en çok bu burçlar etkilenecek! Eğer arayış içindeyseniz… - Sayfa 25

Çabuk sıkılan İkizler bu sene öyle bir aşkla sarsılacak ki sıkılmayı bırakın bir an olsun yanından ayrılmak istemeyecek.

2551

Güneş tutulmasından en çok bu burçlar etkilenecek! Eğer arayış içindeyseniz… - Sayfa 26

Zeka seviyenizle burcunun arasında bir bağlantı olduğunu düşünür müydünüz? Evet yanlış duymadınız. Yapılan araştırmalar sonucunda burcunuzun, sizin bir dahi olduğunuzun kanıtı olabileceği ortaya çıktı. Zeka seviyeleri diğerlerine oranla yüksek olan burçlar sıralandı.

İşte IQ seviyeleri diğerlerine oranla daha yüksek olan burçların listesi…

2651

Güneş tutulmasından en çok bu burçlar etkilenecek! Eğer arayış içindeyseniz… - Sayfa 27

Aslında, en zeki 5 burç Kova, Başak, Oğlak, Akrep ve İkizlerdir. Ancak dahilerin sahip olma eğiliminde olduğu kişilik özelliklerine sahip başka işaretler de vardır.

Dahiler; konfor alanlarının dışına çıktıklarında tamamen atılmazlar; esnektirler ve duruma veya çevreye uyum sağlayabilirler.

2751

Güneş tutulmasından en çok bu burçlar etkilenecek! Eğer arayış içindeyseniz… - Sayfa 28

İyi vakit geçirmek için başkalarının yanında olmaları gerekmez, çünkü hayattan zevk almayı bilir ve genellikle bir projeye veya problem çözmeye odaklanmaktan oldukça mutludurlar. Dahi olmak için inek olmanıza gerek yok, sadece yüksek bir zekaya ve yaratıcı bir beyne sahip olmanız gerekiyor.

İşte IQ seviyesi yüksek olan o burçlar…

2851

Güneş tutulmasından en çok bu burçlar etkilenecek! Eğer arayış içindeyseniz… - Sayfa 29

1. Kova (20 Ocak – 18 Şubat)

Kova, neredeyse her şeyi entelektüel zihinleri aracılığıyla filtreleme eğilimindedir.

Kendilerini bir durumdan uzaklaştırabilirler, bu da bir çözüm bulmalarını kolaylaştırır. Dengeli, yaratıcı ve soğukkanlı olmalarıyla tanınırlar.

2951

Güneş tutulmasından en çok bu burçlar etkilenecek! Eğer arayış içindeyseniz… - Sayfa 30

Geniş fikirlidir ve kendileri dışındaki kaynaklardan fikir ve kavramları kabul ederler. Aslında, alternatif bakış açıları ararlar.

Ancak, bir şeyi destekleyen kanıtları görmeden bir şey hakkında bir inanca bağlanmazlar.

3051

Güneş tutulmasından en çok bu burçlar etkilenecek! Eğer arayış içindeyseniz… - Sayfa 31

2. Başak (23 Ağustos – 22 Eylül)

Başaklar, insanların çoğu sıradan şeyler olsa bile, her türlü şeylerle ilgilenir.

3151

Güneş tutulmasından en çok bu burçlar etkilenecek! Eğer arayış içindeyseniz… - Sayfa 32

Bir çözüm için, cevap veya cevap bulmak Başak’tan satın alınması zorsa. Çözülemeyeni ve yapabileceğini düzeltmeyi sevenler. Ve sürekli düşünüyorlar.

Övünmeyi sevmeseler de, Başak’ın çözemediği çok az şey vardır.

3251

Güneş tutulmasından en çok bu burçlar etkilenecek! Eğer arayış içindeyseniz… - Sayfa 33

3. Oğlak (22 Aralık – 19 Ocak)

Oğlaklar, akıllı kararlar vermelerine yardımcı olan çok metodik, kesin ve oldukça yapılandırılmış bir düşünce tarzına sahiptir.

Hedefleri hakkında net bir fikre sahip olarak aşırı dürtüsel olmaktan kaçınırlar ve alternatif stratejiler düşünmeye istekliyken büyük resme bakarlar ve tüm sonuçları düşünürler.

3351

Güneş tutulmasından en çok bu burçlar etkilenecek! Eğer arayış içindeyseniz… - Sayfa 34

Oğlaklar akıllı mı? Evet, Oğlaklar çok zeki olma eğilimindedir ve beyinlerini iyi bir şekilde kullanma yeteneğine sahiptir!

Onlar çeşitli konularda yaşam boyu öğrencilerdir. Vazgeçmezler; bir hata yaptıklarında, ondan öğrenirler ve uyum sağlarlar.

3451

Güneş tutulmasından en çok bu burçlar etkilenecek! Eğer arayış içindeyseniz… - Sayfa 35

4. Akrep (23 Ekim – 21 Kasım)

Akrep’i zihinsel güçleri, algısal zekaları ve yoğunlukları nedeniyle kandırmak neredeyse imkansızdır.

Algısal akıl yürütmeleri veya duyularından aldıkları bilgileri kullanma yetenekleri vardır. Duyularından çok fazla bilgi edinmekle kalmaz, aynı zamanda onu çok hızlı bir şekilde kullanabilirler.

Akrepler, diğer insanların kaçırmaya meyilli olduğu bilgileri alır. Bir Akrep’i dolandıramazsınız çünkü hemen üzerinize gelirler ve yüksek zekalarını intikam için kullanmalarını istemezsiniz.

3551

Güneş tutulmasından en çok bu burçlar etkilenecek! Eğer arayış içindeyseniz… - Sayfa 36

5. İkizler (21 Mayıs – 20 Haziran)

Tek yapmanız gereken İkizler konuşmasını dinlemek ve onların dehasını anlayacaksınız.

3651

Güneş tutulmasından en çok bu burçlar etkilenecek! Eğer arayış içindeyseniz… - Sayfa 37

Zodyak’ın en hızlı düşünürleridir ve bilgi edinme ve yayma konusunda özel bir yeteneğe sahiptirler. Genellikle, bir dehanın başka bir göstergesi olan tam gelişmiş bir mizah anlayışına sahiptirler.

3751

Güneş tutulmasından en çok bu burçlar etkilenecek! Eğer arayış içindeyseniz… - Sayfa 38

Komik insanlar sadece daha yüksek IQ’lara sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda daha fazla yaratıcılık sergilerler, etkileyici akıl yürütme becerilerine ve sözlü becerilere sahiptirler ve oldukça kolay yeni arkadaşlar edinirler. Bu, İkizleri mükemmel bir şekilde tanımlar çünkü tüm bu kişilik özelliklerine sahiptirler!

3851

Güneş tutulmasından en çok bu burçlar etkilenecek! Eğer arayış içindeyseniz… - Sayfa 39

6. Balık (19 Şubat – 20 Mart)

Balık, dağınık beyinli dahiler klişesinden farklı değildir.

Balıklar süper yüksek zeka ve yaratıcılığa sahiptir, ancak bazen kendi hayal güçlerine kapılabilirler. O kadar çok fikirleri var ki, boğulabilirler…

3951

Güneş tutulmasından en çok bu burçlar etkilenecek! Eğer arayış içindeyseniz… - Sayfa 40

Balıklar, başkalarının yaşadıklarına karşı duyarlı olma eğilimindedir – sanki bir başkasının ne düşündüğünü veya hissettiğini hissedebiliyormuş gibi.

Duygusal olarak zekidirler, o kadar ki içgüdülerine güvenirler, karakter konusunda harika yargıçlardır ve gerçekten iyi bir insan olmayı önemserler.

4051

Güneş tutulmasından en çok bu burçlar etkilenecek! Eğer arayış içindeyseniz… - Sayfa 41

Bazı insanlar girdikleri her ortamda çekicilikleriyle ön plana çıkar. Bu durum astrolojiye göre kişilerin burçlarından kaynaklanabilir. Bilindiği üzere; burçlar, kişilerin doğdukları gün ve aya göre belirlenir. Ateş, toprak, hava ve su olarak gruplandırılan bu burçlar bazı kişilere göre; yaşamımızda büyük bir rol oynar. Sabah’ta yer alan habere göre uzman astrologlar çekicilikleri, yüksek libidoları ile öne çıkan burçları bir bir sıraladı.

İşte o sıralama!

4151

Güneş tutulmasından en çok bu burçlar etkilenecek! Eğer arayış içindeyseniz… - Sayfa 42

1. Akrep

Akrepler, yüksek bir cinsel dürtüye sahiptir ve son derece şehvetli ve aşklıdır.

4251

Güneş tutulmasından en çok bu burçlar etkilenecek! Eğer arayış içindeyseniz… - Sayfa 43

Tüm burçlar arasında çekicilikleriyle ön plana çıkan bu burç Temel olarak libidoları tarafından yönetilirler, bu nedenle 1 numaralı yer onlara ayrılmıştır.

4351

Güneş tutulmasından en çok bu burçlar etkilenecek! Eğer arayış içindeyseniz… - Sayfa 44

2. Koç

Koç burçları genel olarak arzulu bir karaktere sahiptir. İkili ilişkilerinde bu detay onlar için oldukça önemli olurken öte yandan bu burçlar yine girdikleri her ortamda ilgiyi üzerine toplayabilecek kabiliyete de sahiptir.

4451

Güneş tutulmasından en çok bu burçlar etkilenecek! Eğer arayış içindeyseniz… - Sayfa 45

Bu nedenle Koç burcunu sıralamanın ikinci kısmına koyabiliriz.

4551

Güneş tutulmasından en çok bu burçlar etkilenecek! Eğer arayış içindeyseniz… - Sayfa 46

Üçüncü burç ise kesinlikle Boğa’dır. Özellikle gücüyle ön plana çıkan Boğa, şüphesiz en güçlü ve hakim burçlarından biridir. Onlar her zaman ne istediklerini bilirler. Tam da bu özgüvenle en çekici burçlar arasında sıralamada ilk üçe girebilirler.

4651

Güneş tutulmasından en çok bu burçlar etkilenecek! Eğer arayış içindeyseniz… - Sayfa 47

4. Aslan

Bu sıralamaya Aslan burcunu eklememek olmaz elbet. Libidosu yüksek olan Aslan burcu erkek-kadın fark etmeksizin gerek özgüvenleri gerekse liderlik özellikleriyle girdikleri her ortamda güneş gibi parlamaktadır.

4751

Güneş tutulmasından en çok bu burçlar etkilenecek! Eğer arayış içindeyseniz… - Sayfa 48

Bu burç ilk başta biraz fazla korkutucu ve kibirli görünse de, kimsenin Aslan’ın emirlerine karşı koyamamasının bir nedeni var.

Güneş’in bu burç üzerinde çok büyük bir hakimiyeti vardır. Aslan figürü tarih boyunca kahramanlık ve krallık sembolü olarak değerlendirilmiştir. Ne kadar dördüncü sırada olsa da Aslan burçları diğer tüm burçlarla çekicilik konusunda yarışabilir.

4851

Güneş tutulmasından en çok bu burçlar etkilenecek! Eğer arayış içindeyseniz… - Sayfa 49

Bu 4 burç girdikleri her ortamda daima öne çıkan çekicilikleriyle bilinse de diğer birçok burcun da oldukça dikkat çeken yönleri bulunur…

4951

Güneş tutulmasından en çok bu burçlar etkilenecek! Eğer arayış içindeyseniz… - Sayfa 50

Örneğin; Başak ve Oğlak gibi astrolojik burçlar azimli ve hırslıdır, ayrıca sonuçlar ve başarılar konusunda çok titizdirler.

5051

Güneş tutulmasından en çok bu burçlar etkilenecek! Eğer arayış içindeyseniz… - Sayfa 51

Yengeçler, İkizler ve Balıklar, duygularla baş etme konusunda harikadır.

Yaylar ve Kovalar ise kaygısız ve bağımsızdır.

 

5151

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Anneannesini toprağa veren Demet Özdemir’in kısa süre önce yaptığı kısa şortlu paylaşım tepki çektiAnneannesini toprağa veren Demet Özdemir’in kısa süre önce yaptığı kısa şortlu paylaşım tepki çekti
En çok izlenen diziyi kimse tahmin edemedi! İddialı yapımlara fark attı…En çok izlenen diziyi kimse tahmin edemedi! İddialı yapımlara fark attı…
Son dakika… Almanya’dan sürpriz Ukrayna hamlesiSon dakika… Almanya’dan sürpriz Ukrayna hamlesi
Enerji Bakanı Dönmez’den enerji üssü mesajı: Prensipte anlaşma tamamEnerji Bakanı Dönmez’den enerji üssü mesajı: Prensipte anlaşma tamam
MHP lideri Bahçeli’den TTB Başkanı’na ‘kimyasal silah’ tepkisi: Kapısına kilit vurulmalıMHP lideri Bahçeli’den TTB Başkanı’na ‘kimyasal silah’ tepkisi: Kapısına kilit vurulmalı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
‘ŞİDDET VE TECAVÜZ İÇEREN HİÇBİR YAPIMDA YER ALMAYIZ’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Organize İşler dizi olarak geri dönüyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bahçeli isim vermeden Mahir Ünal’a sert sözlerle yüklendi! “Talihsiz, tarifsiz ve temelsiz…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
DÖNÜŞLERİ MUHTEŞEM OLDU! İZEL, ÇELİK, ERCAN’DAN 90’LAR RÜZGARI
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü Astrolog Michaela’ya büyük jest!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ebru Yaşar yeni sezonu görkemli bir konserle açtı! Hayranlarına müjde: Sürpriz klip geliyor…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Boşanma sürecini anlattı! Uraz Kaygılaroğlu eski eşi Melis İşiten hakkında ilk kez konuştu…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Anneannesini toprağa veren Demet Özdemir’in kısa süre önce yaptığı kısa şortlu paylaşım tepki çekti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
En çok izlenen diziyi kimse tahmin edemedi! İddialı yapımlara fark attı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Güneş tutulmasından en çok bu burçlar etkilenecek! Eğer arayış içindeyseniz…
SON DAKİKA HABERLERİ
Galatasaray’da opsiyon gerçekleri! Juan Mata ve Seferovic…Ekim 6, 2022-9:31 am
THY uçağının lastiği patladıEkim 6, 2022-9:30 am
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çılgın gece!Ekim 6, 2022-9:24 am
Ünlü oyuncu katil olmuştu… Alec Baldwin’den flaş adım!Ekim 6, 2022-9:20 am
Kılıçdaroğlu: Aday belirlenen kuralların dışına çıkmayacakEkim 4, 2022-9:58 am
Son dakika… THY’den yeni ucuz bilet kampanyasıEkim 4, 2022-9:57 am
Beşiktaş – Fenerbahçe derbisi sonrası radikal öneri!Ekim 4, 2022-9:56 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !