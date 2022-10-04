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Ben Afleck ile Jennifer Lopez’in evliliğinde kriz iddiası! “Eski alışkanlıklardan vazgeçemiyor”

Ben Afleck ile Jennifer Lopez’in evliliğinde kriz iddiası! “Eski alışkanlıklardan vazgeçemiyor”
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04 Ekim 2022 - 14:19

Geçtiğimiz temmuz ayında evlenen Hollywood’un ikonik çiftlerinden Jennifer Lopez ve Ben Affleck’in evliliğinde sorunlar olduğu konuşuluyor. Çifte yakın kaynaklar ikilinin aileleri birleştirme stresini yönetmekte zorlandığını ve Affleck’in alışkanlıklarının ilişkide sorun yarattığını iddia ediyor.

Ben Afleck ile Jennifer Lopez'in evliliğinde kriz iddiası! "Eski alışkanlıklardan vazgeçemiyor" - Sayfa 1

Temmuz ayında evlenen Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinin balayından döndükten sonra ilişkilerinde sorun yaşamaya başladıkları öne sürüldü. Radar Online’a konuşan çifte yakın kaynaklar, Lopez ve Affleck’in yoğun iş programlarının yanında aileleri birleştirme stresini yönetmekte zorlandıklarını söyledi.

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Ben Afleck ile Jennifer Lopez'in evliliğinde kriz iddiası! "Eski alışkanlıklardan vazgeçemiyor" - Sayfa 2

Çiftin sürekli tartıştığını söyleyen bir kaynak şu ifadeleri kullandı: “Evlenmeden önce Jennifer, Ben’e karşı Oscarlık bir performans sergilemişti. Mükemmel ve uyumlu bir eş imajı yaratmıştı.”

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Ben Afleck ile Jennifer Lopez'in evliliğinde kriz iddiası! "Eski alışkanlıklardan vazgeçemiyor" - Sayfa 3

Başka bir kaynak da Affleck’in alışkanlıklarının ilişkide sorun yarattığını belirtti: “Ben kot-tişört tarzında biri. Jennifer onun ne giyip ne giymeyeceğine karışmaya çalışıyor.”

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Ben Afleck ile Jennifer Lopez'in evliliğinde kriz iddiası! "Eski alışkanlıklardan vazgeçemiyor" - Sayfa 4

Aynı kaynak, Affleck’in çok dağınık olduğunu ve evi hiç toplamamasının Lopez’i sinirlendirdiğini ekledi.

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Ben Afleck ile Jennifer Lopez'in evliliğinde kriz iddiası! "Eski alışkanlıklardan vazgeçemiyor" - Sayfa 5

Bu iddialar, Lopez’in ilk eşi Ojani Noa’nın çiftin evliliği hakkındaki yorumunu akıllara getirdi.

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Ben Afleck ile Jennifer Lopez'in evliliğinde kriz iddiası! "Eski alışkanlıklardan vazgeçemiyor" - Sayfa 6

Lopez ve Affleck’in düğününden sonra Daily Mail’e konuşan Noa, “Bu evlilik uzun sürmez. Jennifer aşık olmaya aşık. Evlendikten sonra onun için büyü kayboluyor” demişti.

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Ben Afleck ile Jennifer Lopez'in evliliğinde kriz iddiası! "Eski alışkanlıklardan vazgeçemiyor" - Sayfa 7
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Ben Afleck ile Jennifer Lopez'in evliliğinde kriz iddiası! "Eski alışkanlıklardan vazgeçemiyor" - Sayfa 8
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Ben Afleck ile Jennifer Lopez'in evliliğinde kriz iddiası! "Eski alışkanlıklardan vazgeçemiyor" - Sayfa 9
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Ben Afleck ile Jennifer Lopez'in evliliğinde kriz iddiası! "Eski alışkanlıklardan vazgeçemiyor" - Sayfa 10
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Ben Afleck ile Jennifer Lopez'in evliliğinde kriz iddiası! "Eski alışkanlıklardan vazgeçemiyor" - Sayfa 11
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Ben Afleck ile Jennifer Lopez'in evliliğinde kriz iddiası! "Eski alışkanlıklardan vazgeçemiyor" - Sayfa 12
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Ben Afleck ile Jennifer Lopez'in evliliğinde kriz iddiası! "Eski alışkanlıklardan vazgeçemiyor" - Sayfa 13
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Ben Afleck ile Jennifer Lopez'in evliliğinde kriz iddiası! "Eski alışkanlıklardan vazgeçemiyor" - Sayfa 14
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Ben Afleck ile Jennifer Lopez'in evliliğinde kriz iddiası! "Eski alışkanlıklardan vazgeçemiyor" - Sayfa 15

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