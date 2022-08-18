YKS ikinci tercih tarihleri, 2022 yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların gündemine geldi. Üniversite yerleştirmelerinde açıkta kalan adaylar ÖSYM’den yapılacak ek tercih tarih duyurusuna kilitlendi. Üniversite kayıtlarından sonra kalan boş kontenjanlar ile YKS ek tercih başvuruları alınacak. ÖSYM’nin açacağı YKS ikinci tercih ekranı AİS üzerinden tamamlanacak. YKS ek yerleştirme boş kontenjan bilgileri ile yapılacak olan başvurularda taban puanları da önem arz edecek. Peki, YKS ek tercihler ne zaman başlayacak 2022? İşte, üniversite ikinci tercih tarihleri hakkında bilgiler.
YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS ek tercihlerinin ne zaman yapılacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçları 31 Ağustos 2021 tarihinde açıklanmış ek tercihler ise 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında alınmıştı.
Üniversite kayıtları 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt sonrası belirlenecek olan kontenjan sayısına göre ek tercih tarihleri ÖSYM’nin yayınlayacağı tercih kılavuzu ile belli olacak. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.
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KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?
Ek yerleştirme tercihi yapabilmek için adayların 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılmış ve yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Ancak merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına giren adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
YKS’de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.
Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.
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EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.
Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.
Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.
Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.