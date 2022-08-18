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KPSS Ön Lisans ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

KPSS Ön Lisans ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
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18 Ağustos 2022 - 10:37

KPSS Ön Lisans ne zaman, hangi tarihte yapılacak

KPSS Ön Lisans sınavı ne zaman sorusu, adayların gündeminde yer alıyor. KPSS lisans sınavının iptali ve Alan bilgisi sınavının ertelenme kararının, KPSS önlisans sınavını etkileyip etkilemediği merak ediliyordu. ÖSYM değerlendirmeler sonucunda KPSS yeni sınav takvimini açıkladı. Peki, KPSS yeni sınav takvimine göre KPSS önlisans ne zaman yapılacak? İşte, detaylar..

KPSS lisans sınavının Genel Yetenek – Genel Kültür ve Eğitim Bilim oturumlarının iptalinin ardından, KPSS yeni sınav takvimi araştırılmaya devam ediyor. KPSS önlisans ve ortaöğretim sınavları da adaylar tarafından araştırılıyor. ÖSYM’den KPSS yeni sınav takvimi ile ilgili açıklama geldi. Peki, KPSS önlisans sınavı ne zaman? İşte, 2022 KPSS yeni sınav takvimi hakkında bilgiler…

KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Yeni KPSS Sınav takvimiyle ilgili ÖSYM, KPSS önlisans sınavı tarihlerini duyurdu. Buna göre, 2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavı 9 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak.

ÖSYM 2022 KPSS YENİ SINAV TAKVİMİ

2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül 2022,

2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde, 2022-ÖABT’nin 2 Ekim 2022 tarihinde,

2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde,

18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde,

3 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde yapılacak.

2022 ÖSYM Sınav Takviminde yer alan diğer sınavların tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı.

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