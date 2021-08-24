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Rizespor, TFF Başkanı Nihat Özdemir’in Şirketini Listeden Kaldırdı

Rizespor, TFF Başkanı Nihat Özdemir’in Şirketini Listeden Kaldırdı
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24 Ağustos 2021 - 14:00
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Önceki günlerde yer alan haberlerde Limak Holding’in, Rizespor Yatırım A.Ş.’nin hissedarı olduğu öne sürülmüştü. Bugün itibarıyla Rizespor resmi sitesinde güncellenen sponsorlar listesinde Limak yer almıyor.

Rizespor, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in Şirketini Listeden Kaldırdı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir’in sahibi olduğu Limak Holding’in Rizespor’un sponsorları arasında yer aldığı ortaya çıkmıştı. Rizespor, daha önceki günlerde resmi sitede yer alan LİMAK’ı, sponsorlar listesinden çıkardı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir’in şirketi olan Limak Holding, Rizespor’un resmi sitesinde sponsorlar arasında yer alıyordu. Buna ek olarak önceki günlerde yer alan haberlerde aynı şirketin, Rizespor Yatırım A.Ş.’nin hissedarı olduğu iddia edilmişti.

Ayrıca Rizespor’un sponsorları arasında eski TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar’a ait Acıbadem sağlık grubunun da olduğu görüldü. Ancak Acıbadem, Süper Lig ve TFF 1’de birçok takıma sağlık sponsorluğu yapıyor.

Karadeniz ekibinin isim sponsorluğunu üstlenen kurum ise, son yılları zararla kapatan Çaykur.

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Önceki günlerde Rizespor’un resmi sitesinde LİMAK, sponsorları arasında yer alıyor

Bugün itibarıyla Rizespor resmi sitesinde güncellenen sponsorlar listesinde Limak yer almıyor

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