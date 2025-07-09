Bakan Uraloğlu’ndan Grok Açıklaması: Erişim Engeli Yok, Takip Sürüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapay zekâ uygulaması Grok hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı. Uraloğlu, Grok’a yönelik şu an için herhangi bir erişim engelinin olmadığını, kullanıcıların platforma serbestçe erişebildiğini belirtti.

Bakan, Grok’un içeriklerinin yakından takip edildiğini ve gerekli durumlarda erişim engeli getirilmesinin söz konusu olabileceğini vurguladı. X platformuyla görüşmelerin sürdüğünü de açıklayan Uraloğlu, kamuoyunun hassasiyet gösterdiği konularda hızlıca adım atılacağını ifade etti.