Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Sosyetenin ünlü ismi Kosta Rika’da ağır yaralandı! Türkiye’ye uçuşuna izin verilmiyor

Sosyetenin ünlü ismi Kosta Rika’da ağır yaralandı! Türkiye’ye uçuşuna izin verilmiyor
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
08 Ocak 2024 - 13:04

Cemiyet hayatının ünlü ismi Elif Dürüst, kızı ve arkadaşlarıyla tatil yaptığı Kosta Rika’da ATV kazası geçirdi. Dürüst, kasksız bindiği ATV devrilince ağır yaralandı.

Sosyetenin ünlü ismi Kosta Rika'da ağır yaralandı! Türkiye'ye uçuşuna izin verilmiyor - Sayfa 1

1993 yılında hayatını kaybeden iş insanı ve sanayici Ekrem Dürüst’ün kızı olan 54 yaşındaki Elif Dürüst, yılbaşı tatili için Orta Amerika ülkesi Kosta Rika’yı tercih etmişti. Tatilinin ilk günlerinde kızı Yasemin Germiyanlıgil ile eğlenen, denize giren, at binen Elif Dürüst keyifli geçirdiği vakitleri sosyal medyadaki hesabından paylaşmıştı.

111

Sosyetenin ünlü ismi Kosta Rika'da ağır yaralandı! Türkiye'ye uçuşuna izin verilmiyor - Sayfa 2

HASTANEYE KALDIRILDI

Dürüst, sahil kasabasındaki tatili sırasında ATV’ye binmek isteyince ortalık bir anda karıştı. Kask takmadan ATV’ye bindiği belirtilen Elif Dürüst, aracın devrilmesi sonucu yaralandı.

211

Sosyetenin ünlü ismi Kosta Rika'da ağır yaralandı! Türkiye'ye uçuşuna izin verilmiyor - Sayfa 3

Hastaneye kaldırılan Dürüst’ün kafatasında ve bacağında kırıklar olduğu ifade edildi. Hayati tehlikesi bulunmamasına rağmen ‘uzun uçuş riski’ nedeniyle Türkiye’ye uçuşuna izin verilmeyen Dürüst’ün tedavisinin sürdüğü aktarıldı.

311

Sosyetenin ünlü ismi Kosta Rika'da ağır yaralandı! Türkiye'ye uçuşuna izin verilmiyor - Sayfa 4

Kazayı haber alan eski eşi Mehmet Germiyanlıgil ile kardeşi Şirin Yalçın’da Dürüst’ün yanına gittiği belirtildi.

411

Sosyetenin ünlü ismi Kosta Rika'da ağır yaralandı! Türkiye'ye uçuşuna izin verilmiyor - Sayfa 5

DAHA ÖNCE ÇOK SAYIDA SOSYAL PROJEDE YER ALMIŞTI

Elif Dürüst, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü’nden mezun olan Dürüst, sosyal sorumluluk projelerine olan ilgisiyle bilinir.

511

Sosyetenin ünlü ismi Kosta Rika'da ağır yaralandı! Türkiye'ye uçuşuna izin verilmiyor - Sayfa 6

Aralık Derneği’nin kurucu ve başkanı olarak birçok sosyal projede aktif yer alan Dürüst, Newport University’de Davranış Bilimleri ve Maltepe Üniversitesi’nde Psikoloji alanında yüksek lisans yapmıştı. Elif Dürüst, kişisel gelişim ve sosyal alanlardaki çalışmalarıyla dikkat çekti.

611

Sosyetenin ünlü ismi Kosta Rika'da ağır yaralandı! Türkiye'ye uçuşuna izin verilmiyor - Sayfa 7
711

Sosyetenin ünlü ismi Kosta Rika'da ağır yaralandı! Türkiye'ye uçuşuna izin verilmiyor - Sayfa 8
811

Sosyetenin ünlü ismi Kosta Rika'da ağır yaralandı! Türkiye'ye uçuşuna izin verilmiyor - Sayfa 9
911

Sosyetenin ünlü ismi Kosta Rika'da ağır yaralandı! Türkiye'ye uçuşuna izin verilmiyor - Sayfa 10
1011

Sosyetenin ünlü ismi Kosta Rika'da ağır yaralandı! Türkiye'ye uçuşuna izin verilmiyor - Sayfa 11
1111
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dilan Polat cezaevinde de boş durmuyor! Yeni şube açtıDilan Polat cezaevinde de boş durmuyor! Yeni şube açtı
Gazeteci Furkan Karabay hakkında tahliye kararıGazeteci Furkan Karabay hakkında tahliye kararı
Brezilya’da 3 günlük ulusal yas ilan edildiBrezilya’da 3 günlük ulusal yas ilan edildi
THY’den ucuz bilet kampanyasıTHY’den ucuz bilet kampanyası
Hulki Cevizoğlu’ndan “çömelme” açıklaması!Hulki Cevizoğlu’ndan “çömelme” açıklaması!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
50 trilyon dolarlık fonlarla büyük buluşma! Tarihte ilk kez olacak…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dilan Polat cezaevinde de boş durmuyor! Yeni şube açtı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sosyal medya ünlüsü ‘meteoroloji uzmanı’ için harekete geçildi! Sahte diploma başvurusu…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gazeteci Furkan Karabay hakkında tahliye kararı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Brezilya’da 3 günlük ulusal yas ilan edildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
THY’den ucuz bilet kampanyası
GÜNLÜK HABER AKIŞI
MUTLU BİR HAYAT VE HEDEFLERİNİZE ULAŞMAK İÇİN YAPMANIZ GEREKENLER
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sosyetenin ünlü ismi Kosta Rika’da ağır yaralandı! Türkiye’ye uçuşuna izin verilmiyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Abdulkadir Selvi’den Ali Koç’a: ‘Bu uyarı senin için…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hulki Cevizoğlu’ndan “çömelme” açıklaması!
SON DAKİKA HABERLERİ
Dört deprembilimci aynı bölgeye işaret ettiOcak 5, 2024-4:28 pm
Vakalar arttı, İstanbul’da yoğun bakımlarda yer kalmadı!Ocak 5, 2024-3:58 pm
65 yaş üstü kartlar geri alınacak ‘Uymayanlara para cezası verilecek’Ocak 5, 2024-3:52 pm
Hindistan Umman Denizi’nde gemi ve uçak konuşlandırdıOcak 5, 2024-3:05 pm
“Kamuda torpil” haberlerine yayın yasağıOcak 5, 2024-2:43 pm
Ankara-İzmir arası 3.5 saate inecek!Ocak 5, 2024-12:55 pm
Bir sigara grubuna daha zam!Ocak 5, 2024-12:53 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !