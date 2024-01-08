Sosyetenin ünlü ismi Kosta Rika’da ağır yaralandı! Türkiye’ye uçuşuna izin verilmiyor

Aralık Derneği’nin kurucu ve başkanı olarak birçok sosyal projede aktif yer alan Dürüst, Newport University’de Davranış Bilimleri ve Maltepe Üniversitesi’nde Psikoloji alanında yüksek lisans yapmıştı. Elif Dürüst, kişisel gelişim ve sosyal alanlardaki çalışmalarıyla dikkat çekti.