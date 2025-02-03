EGE’DE DEPREM VE YANARDAĞ TEHLİKESİ! BODRUM, DATÇA VE KUŞADASI’NA DİKKAT

EGE’DEKİ DEPREM FIRTINASI VE YANARDAĞ TEHLİKESİ! KUŞADASI, BODRUM VE DATÇA RİSK ALTINDA

Ege Denizi’nde art arda meydana gelen depremler, bölgenin şiddeti artarken, uzmanlardan önemli uyarılar devam ediyor. En yaşlı 5,1 büyüklüğünde olan bu depremler, sadece sismik risk yaratmayla ilgili bilgiler verirken, aynı zamanda yanardağ patlaması ve tsunami tehlikesine de işaret ediyor.

BÖLGEDEKİ GERİLİM DEVAM EDİYOR

Prof. Dr. Naci Görür, Muğla, Bodrum ve Aydın’a dikkat çekerek bölgedeki gerilimin sürdüğünü belirtti. Ege’deki fay hatları üzerinde süregelen bu aktivite, bileşenlerin endişelendiren bir başka faktör olarak yanıcıdağ patlamaları ve tsunami tehlikesi endişesi dile getirildi.

YENİ BİR VOLKANİK AKTİVİTE Mİ BEKLENİYOR?

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Ege’deki depremlerin bölgedeki yeni bir volkanik patlamaya yol açabileceğine dikkat çekti. Santorini, Milos ve Nisiros gibi volkanik adaların bulunduğu Ege Volkanik Ada Yayı’nda son günlerdeki depremler, magmatik kaynaklı hareketlerin işareti olarak değerlendiriliyor.

TSUNAMİ RİSKİ UYARISI

Hasan Sözbilir, Ege Denizi’ndeki deniz altı faylarının 7’den büyük bir deprem ürettiği durumda Kuşadası, Bodrum ve Datça kıyılarında tsunami riskinin oluşabileceğini belirtti. Bu nedenle, bu yapıların tsunami riski için modellerin genişletilmesine dikkat çekildi.

TÜRKİYE İÇİN RAHATLATAN AÇIKLAMA

Türkiye’nin bu depremlerden etkilenme derecesinin düşük olduğunu belirten Prof. Dr. Sözbilir, ancak yine de bölgesel kıyılar için önlemlerin alındığını vurguladı.