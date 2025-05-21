ECE USLU’DAN SAHTE İMZA SKANDALIYLA İLGİLİ ŞOK DİLEKÇE!

Başrollerinde Ece Uslu, Açelya Elmas ve Ruhi Sarı’nın yer aldığı 2022 yapımı “Sonsuz Bir Aşk” filmi, bu kez sinema gündeminden çok adliyeye taşınan bir gelişmeyle öne çıktı. Ünlü oyuncu Ece Uslu, filmin dijital platformlarda yayınlanması için izni olmadan imzasının taklit edildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Soruşturma sonunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dikkat çeken bir karar verdi.

ECE USLU: “İZNİM OLMADAN İMZAM TAKLİT EDİLDİ”

Filmin yapımcısı Ulaş Çobancı, “Sonsuz Bir Aşk” filmini dijital platformlarda yayınlatmak üzere girişimlerde bulundu. Ancak iddiaya göre, bu yayın süreci için gerekli muvafakatname belgesinde Ece Uslu’nun imzası sahteydi. Durumu öğrenen Uslu, İstanbul Adalet Sarayı’na giderek Çobancı hakkında suç duyurusunda bulundu.

“EVRAKTA SAHTECİLİK YAPTI, CEZALANDIRILSIN”

Ece Uslu dilekçesinde, filmdeki oyunculuk hakkının televizyon ve dijital platformlarda yayınlanabilmesi için yazılı onayının alınması gerektiğini, ancak söz konusu muvafakatnamede kendisinin bilgisi dışında sahte imza kullanıldığını belirtti. Uslu, yapımcı hakkında “evrakta sahtecilik” suçlamasıyla cezai işlem talep etti.

SAVCILIK: “SUÇ UNSURU YOK”

Konuyla ilgili yürütülen soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, belgenin WhatsApp üzerinden gönderilen dijital bir kopya olduğunu tespit etti. Belgenin aslının bulunmadığına dikkat çeken savcılık, bu nedenle “suç unsuru oluşmadığına” hükmederek dosyada kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

SİNEMA DÜNYASINDA HUKUKİ TARTIŞMA

Soruşturma sonucu, sinema ve televizyon sektöründe dijital belge kullanımı ve oyuncuların yayın haklarına ilişkin hukuki tartışmaları da beraberinde getirdi. Uzmanlar, dijital ortamda imza alınan belgelerde orijinallik ve geçerlilik kriterlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti.