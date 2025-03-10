EN ZENGİN ÜNLÜLER LİSTESİ ORTAYA ÇIKTI! KAZANÇLARINI NASIL YATIRIMA ÇEVİRİYORLAR?

Türkiye’nin en zengin ünlüleri belli oldu! Kazandıkları milyonları sadece harcamakla kalmayan ünlü isimler, farklı alanlara yaptıkları yatırımlarla servetlerine servet katıyor. İşte gayrimenkulden tarıma, turizmden uluslararası yatırımlara kadar uzanan ve şaşırtan detaylarıyla Türkiye’nin en zengin ünlülerinin yatırım listesi…

1- AJDA PEKKAN: 70 MİLYON DOLARLIK SERVET

Süperstar Ajda Pekkan, listede her zaman zirvede yer alıyor. 70 milyon dolarlık banka hesabına sahip olan Pekkan, lüks köşkler ve villalar ile dikkat çekiyor. Son olarak 8,6 milyon dolara satışa çıkardığı malikanesi gündem olmuştu.

2- SERENAY SARIKAYA: GAYRİMENKUL ZENGİNİ

186 milyon TL‘lik serveti olduğu belirtilen Serenay Sarıkaya, kazancını arsa ve konut yatırımlarıyla değerlendiriyor. Yakın zamanda Marmaris’te yatırım yapmayı planlıyor.

3- ERCAN KESAL: SAĞLIK SEKTÖRÜNDEN GELEN ZENGİNLİK

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra doktor kimliğiyle de bilinen Ercan Kesal, aynı zamanda Özel Okmeydanı Hastanesi’nin kurucusu.

4- YASEMİN BOZKURT: TURİZME YATIRIM

Ünlü televizyoncu Yasemin Bozkurt, Çeşme Alaçatı’da 10 odalı butik otel yatırımıyla turizm sektöründe de adını duyurdu.

5- EMRE ALTUĞ: ÇOCUKLUK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, Çeşme Alaçatı’da butik otel açarak çocukluk hayalini gerçekleştirdi.

6- HÜLYA AVŞAR: GAYRİMENKUL VE FABRİKA SAHİBİ

Sarıyer, Ayvalık, Tarabya, Riva, Etiler, Londra ve daha birçok yerde lüks daire, köşk, yazlık, fabrika ve arsaya sahip olan Hülya Avşar, aynı zamanda zeytinyağı ve konfeksiyon fabrikası ile de yatırımlarını çeşitlendiriyor.

7- SİBEL CAN: YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA MÜLK SAHİBİ

Beykoz ve Nakkaştepe’de villalar, Amerika’da evler, çocukları için alınmış mülkler ve farklı bölgelerde gayrimenkullerle Sibel Can, emlak zenginleri arasında yer alıyor.

8- BURAK ÖZÇİVİT: 70 MİLYON DOLARLIK SERVET

Kuruluş Osman dizisiyle uluslararası ün kazanan Burak Özçivit, Bodrum Turgutreis’te toplam değeri 240 milyon TL olan 4 villa yaptırdı. Gayrimenkul yatırımlarına da hız kesmeden devam ediyor.

9- BÜLENT ERSOY: MÜCEVHER VE GAYRİMENKUL

Bülent Ersoy, 500 bin dolar değerinde mücevher ve kürkün yanı sıra çok sayıda gayrimenkul sahibi.

10- EBRU GÜNDEŞ: TARIM VE HAYVANCILIKTA DA VAR

Şarkıcı Ebru Gündeş, büyükbaş hayvancılık tesisi kurarak tarım ve hayvancılık alanında yatırım yaptı. Ayrıca önemli bir gayrimenkul portföyü de bulunuyor.

11- DEMET AKALIN: MİLYONLUK VİLLA VE DAİRELER

Demet Akalın, Acarkent’te villa, Ulus’ta 3 daire, Çeşme’de yazlık, Maslak, Gölcük’te ev ve arsalar ile gayrimenkulde ciddi yatırımlar yaptı. Toplam serveti yaklaşık 13 milyon dolar.

12- KIVANÇ TATLITUĞ: 15 MİLYON DOLARLIK SERVET

Kıvanç Tatlıtuğ, hem oyunculuğu hem de iş dünyasında yatırımlarıyla 15 milyon dolarlık servete sahip.

13- İBRAHİM TATLISES: ULUSLARARASI GAYRİMENKUL

İbrahim Tatlıses, Türkiye’deki yatırımlarının yanı sıra ABD Miami’de de lüks ev sahibi.

14- SEDA SAYAN: EMLAKTA DEV YATIRIM

Seda Sayan, İstanbul’da 30 daire ve dükkan, Bodrum’da 3 villa, Londra ve Miami’de evler sahibi. Kira gelirinin aylık 500 bin TL olduğu iddia ediliyor.

KAYNAK:https://www.medyaradar.net/