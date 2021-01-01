Yeni bir aşka yelken açmıştı! Defne Samyeli’nin 9 yaş küçük sevgilisi kim?

Magazin kulisleri Cem Yılmaz’ı genç yıldız Serenay Sarıkaya’ya kaptıran Defne Samyeli’nin kendisinden 9 yaş küçük Onur Arıkan ile misillemede bulunmuş olabileceğini konuşuyor.

Günaydın yazarı Bülent Cankurt, Defne Samyeli’nin sevgilisinin kim olduğunu açıklayarak bugünkü köşesinde konu ile ilgili bir yazı kaleme aldı.