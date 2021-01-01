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Yeni bir aşka yelken açmıştı! Defne Samyeli’nin 9 yaş küçük sevgilisi kim?

Yeni bir aşka yelken açmıştı! Defne Samyeli’nin 9 yaş küçük sevgilisi kim?
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11 Kasım 2021 - 10:05

Yeni bir aşka yelken açmıştı! Defne Samyeli’nin 9 yaş küçük sevgilisi kim?

Cesur kıyafetleri ve güzellikte kendisi ile yarışan kızları Deren Talu, Derin Talu nedeniyle magazin manşetlerinden düşmeyen Defne Samyeli magazin dünyasındaki genç sevgili modasına katıldı.

Yeni bir aşka yelken açmıştı! Defne Samyeli'nin 9 yaş küçük sevgilisi kim? - Sayfa 1

Cem Yılmaz ile yaşadığı aşk ve ayrılığı ile günlerce konuştuğumuz Defne Samyeli’nin kendisinden 9 yaş küçük sevgilisinin ünlü iş adamı Onur Arıkan olduğu iddia edildi.

Yeni bir aşka yelken açmıştı! Defne Samyeli'nin 9 yaş küçük sevgilisi kim? - Sayfa 2

Serdar Bilgili ile sevgili olduğu söylenen Defne Samyeli’nin Onur Arıkan aşkı yaz aylarında başlamış…

Yeni bir aşka yelken açmıştı! Defne Samyeli'nin 9 yaş küçük sevgilisi kim? - Sayfa 3

Ünlü iş insanı Serdar Bilgili ile adı geçen Defne Samyeli’nin kendisinden 9 yaş küçük bir sevgilisi olduğu ortaya çıktı.

Yeni bir aşka yelken açmıştı! Defne Samyeli'nin 9 yaş küçük sevgilisi kim? - Sayfa 4

Güzellikte kendisi ile yarışan kızları Deren Talu, Derin Talu nedeniyle magazin manşetlerinden düşmeyen Defne Samyeli magazin dünyasındaki genç sevgili modasına katıldı.

Yeni bir aşka yelken açmıştı! Defne Samyeli'nin 9 yaş küçük sevgilisi kim? - Sayfa 5

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile bir buçuk yıllık ilişkisini sonlandırdıktan bir süre sonra Beşiktaş eski başkanı Serdar Bilgili ile birliktelik yaşayan Samyeli’nin kalbini yeni bir aşka açtığı ortaya çıktı.

Yeni bir aşka yelken açmıştı! Defne Samyeli'nin 9 yaş küçük sevgilisi kim? - Sayfa 6

Magazin kulisleri Cem Yılmaz’ı genç yıldız Serenay Sarıkaya’ya kaptıran Defne Samyeli’nin kendisinden 9 yaş küçük Onur Arıkan ile misillemede bulunmuş olabileceğini konuşuyor.

Yeni bir aşka yelken açmıştı! Defne Samyeli'nin 9 yaş küçük sevgilisi kim? - Sayfa 7

Günaydın yazarı Bülent Cankurt, Defne Samyeli’nin sevgilisinin kim olduğunu açıklayarak bugünkü köşesinde konu ile ilgili bir yazı kaleme aldı.

Yeni bir aşka yelken açmıştı! Defne Samyeli'nin 9 yaş küçük sevgilisi kim? - Sayfa 8

Bülent Cankurt’un yazısı şöyle:

“Son günlerde sosyete kulislerinde, eskinin Türkiye güzeli, şimdinin popüler şarkıcısı Defne Samyeli’nin yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor. Biraz araştırınca, Samyeli’nin yaşadığı aşk ve sevgilisiyle ilgili ilginç detaylara ulaştım.”

Yeni bir aşka yelken açmıştı! Defne Samyeli'nin 9 yaş küçük sevgilisi kim? - Sayfa 9

“Öncelikle şunu söyleyelim, Samyeli’nin aşkı yeni değil. Yaz aşkı olarak başlamış ve üç ayı aşkın süredir devam ediyormuş. Gelelim, Samyeli’nin yeni beyaz atlı prensine…”

Yeni bir aşka yelken açmıştı! Defne Samyeli'nin 9 yaş küçük sevgilisi kim? - Sayfa 10

“Cem Yılmaz ve Serdar Bilgili’den sonra Defne Samyeli’nin kalbine girmeyi başaran Onur Arıkan, iş insanıymış.”

Yeni bir aşka yelken açmıştı! Defne Samyeli'nin 9 yaş küçük sevgilisi kim? - Sayfa 11

“Kumaş üretimi yapan köklü bir aile şirketinin yöneticilerindenmiş.”

Yeni bir aşka yelken açmıştı! Defne Samyeli'nin 9 yaş küçük sevgilisi kim? - Sayfa 12

“Onur Arıkan’ın, Defne Samyeli’ye sırılsıklam aşık olduğu konuşuluyor.”

Yeni bir aşka yelken açmıştı! Defne Samyeli'nin 9 yaş küçük sevgilisi kim? - Sayfa 17

Yeni bir aşka yelken açmıştı! Defne Samyeli'nin 9 yaş küçük sevgilisi kim? - Sayfa 18

Yeni bir aşka yelken açmıştı! Defne Samyeli'nin 9 yaş küçük sevgilisi kim? - Sayfa 19

 

 

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