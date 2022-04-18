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Ece Seçkin Çölün Ortasında Bikinili Pozlarını Paylaştı

Ece Seçkin Çölün Ortasında Bikinili Pozlarını Paylaştı
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18 Nisan 2022 - 14:33

Ece Seçkin, Abu Dabi’de çekildiği tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı. Şarkıcının pozlarına beğeni yağdı.

 

Geçtiğimiz günlerde sapkın bir hayranından kezzap tehdidi aldığını açıklayan ünlü şarkıcı Ece Seçkin, bu kez Abu Dabi’ye gitti.

30 yaşındaki ünlü şarkıcı şarkılarının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelmeye devam ediyor.

ÇÖLÜN ORTASINDA KIZGIN KUMA YATTI!

Abu Dabi’de kızgın kumlara yatarak pozlar veren Ece Seçkin’in paylaştığı pozlara hayranlarından binlerce yorum ve beğeni yağdı.

“ABU DABİ’DE BİR AN…”

Göğüs dekoltesiyle kumlara uzanan Seçkin, paylaşımına “Abu Dabi’de bir an…” notunu düştü.

“ÇÖL KRALİÇESİ”

Tatil için Birleşik Arap Emirlikleri’ne giden ünlü isme takipçilerinden “Çok güzelsin çok” “Çöl kraliçesi” “Çöl çiçeği” gibi yorumlar geldi.

“ABU DABİ YANDI RESMEN”

Bir takipçisi ise “Abu Dabi yandı resmen” yorumunda bulundu.

İşte o fotoğraflar…

 

 

 

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