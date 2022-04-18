Ece Seçkin Çölün Ortasında Bikinili Pozlarını Paylaştı

Abu Dabi’de kızgın kumlara yatarak pozlar veren Ece Seçkin’in paylaştığı pozlara hayranlarından binlerce yorum ve beğeni yağdı.
Göğüs dekoltesiyle kumlara uzanan Seçkin, paylaşımına “Abu Dabi’de bir an…” notunu düştü.
Tatil için Birleşik Arap Emirlikleri’ne giden ünlü isme takipçilerinden “Çok güzelsin çok” “Çöl kraliçesi” “Çöl çiçeği” gibi yorumlar geldi.
Bir takipçisi ise “Abu Dabi yandı resmen” yorumunda bulundu.
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