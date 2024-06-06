Galatasaray’a bedava dünya yıldızı

Galatasaray’da transfer harekatı sezon biter bitmez başladı. Rekor puanla şampiyon olan sarı-kırmızılılar önümüzdeki yıl da başarısını devam ettirmek istiyor. Icardi’nin yanına dünya yıldızı bir oyuncu almak isteyen Galatasaray yönetimi Martial’ı gündemine aldı.
Manchester United’dan ayrılan Martial’e Galatasaray talip oldu. Sözleşmesi sona eren Fransız oyuncunun durumunu soran sarı-kırmızılılar girişimlere başladı.
İKNA OLURSA GELECEK
Galatasaray’ın renklerine bağlamak istediği Martial maaş konusunda indirim yapmak zorunda. Sarı-kırmızılılar 5 milyon euro bandında bir teklifle Martial’ı ikna etmeye çalışacak.
BİRÇOK TALİBİ VAR
Sadece Galatasaray’ın değil; İspanya ve Almanya’dan da talipleri bulunan Martial’ın düşünmek için süre istediği ve şu ana kadar hiçbir ekiple görüşmediği ifade edildi.
317 MAÇTA 90 GOL
İngiliz futbolunun yıldız oyuncularıntan Martial, Manchester United formasıyla 317 maça çıktı. Bu maçlarda 90 gol atıp 47 de asist yapan Fransız forvet hafızalarda iz bıraktı.