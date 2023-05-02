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Sınırları zorlayan Eda Taşpınar’dan unutulmaz doğum günü kutlaması

Sınırları zorlayan Eda Taşpınar’dan unutulmaz doğum günü kutlaması
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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02 Mayıs 2023 - 10:10

43. yaşını kutlayan sosyetik güzel Eda Taşpınar, kıyafet tercihiyle adından söz ettirdi. Sosyal medya hesabından doğum gününe özel paylaşım yapan Taşpınar, sırt ve kalça detaylı elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti.

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Vaktinin büyük bir kısmını yurt dışında geçiren ve sık sık kıyafet tercihiyle adından söz ettiren sosyetik ikoncan Eda Taşpınar, doğum gününe özel bir paylaşım yaptı. 1 Mayıs doğumlu Taşpınar, kıyafetiyle de şaşkına çevirdi.

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“BUGÜN 43 OLDUM”
Cüretkar pozları ve kıyafet tercihiyle her daim konuşulan Eda Taşpınar, siyah sırt ve kalça dekolteli elbisesiyle verdiği pozu Instagram hesabından yayınlayarak “Bugün 43 oldum” notunu düştü.

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Kıyafetiyle şaşkına çeviren Taşpınar için “Sırtına bayıldım” ve “50-60 yaşında olsan bir taşsın” yorumları yapıldı.

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Sınırları zorlayan Eda Taşpınar'dan unutulmaz doğum günü kutlaması - Sayfa 28

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