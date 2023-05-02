Sınırları zorlayan Eda Taşpınar’dan unutulmaz doğum günü kutlaması

Vaktinin büyük bir kısmını yurt dışında geçiren ve sık sık kıyafet tercihiyle adından söz ettiren sosyetik ikoncan Eda Taşpınar, doğum gününe özel bir paylaşım yaptı. 1 Mayıs doğumlu Taşpınar, kıyafetiyle de şaşkına çevirdi.