Sınırları zorlayan Eda Taşpınar’dan unutulmaz doğum günü kutlaması

43. yaşını kutlayan sosyetik güzel Eda Taşpınar, kıyafet tercihiyle adından söz ettirdi. Sosyal medya hesabından doğum gününe özel paylaşım yapan Taşpınar, sırt ve kalça detaylı elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti.
Vaktinin büyük bir kısmını yurt dışında geçiren ve sık sık kıyafet tercihiyle adından söz ettiren sosyetik ikoncan Eda Taşpınar, doğum gününe özel bir paylaşım yaptı. 1 Mayıs doğumlu Taşpınar, kıyafetiyle de şaşkına çevirdi.
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“BUGÜN 43 OLDUM”
Cüretkar pozları ve kıyafet tercihiyle her daim konuşulan Eda Taşpınar, siyah sırt ve kalça dekolteli elbisesiyle verdiği pozu Instagram hesabından yayınlayarak “Bugün 43 oldum” notunu düştü.
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Kıyafetiyle şaşkına çeviren Taşpınar için “Sırtına bayıldım” ve “50-60 yaşında olsan bir taşsın” yorumları yapıldı.
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