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Ece Ronay’ın suç dosyası kabarık çıktı! Dolandırıcılık, adam yaralama…

Ece Ronay’ın suç dosyası kabarık çıktı! Dolandırıcılık, adam yaralama…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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09 Aralık 2023 - 13:00

Eski eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle karakolluk olan ve güzellik merkezleri kurşunlanan fenomen Ece Ronay’ın suç dosyası kabarık çıktı. Yıllar önce 3 kez evden kaçtığı için hakkında kayıp başvurusunda bulunulan Ronay’ın alkollü araç kullanma, dolandırıcılık, devlet kurumlarını aşağılama, tehdit ve yaralama suçları bulunuyor.

Ece Ronay'ın suç dosyası kabarık çıktı! Dolandırıcılık, adam yaralama... - Sayfa 1

Klibinde oynattığı Mehmet Ali Erbil tarafından taciz edildiğini ileri sürerek gündeme gelen ve sonrasında eşiyle yaşadığı tehdit ve darp iddiasıyla gündeme gelen güzellik merkezi sahibi Ece Ronay adeta suç makinası çıktı.

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Ece Ronay'ın suç dosyası kabarık çıktı! Dolandırıcılık, adam yaralama... - Sayfa 2

Ronay’ın tehdit, dolandırıcılık ve alkollü araç kullanma gibi birçok dosyası bulunuyor.

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Ece Ronay'ın suç dosyası kabarık çıktı! Dolandırıcılık, adam yaralama... - Sayfa 3

DOLANDIRICILIKTAN ADAM YARALAMAYA KADAR HER ŞEY VAR
Gazeteci İsmail Saymaz, köşe yazısında Ece Ronay’la ilgili çarpıcı bilgiler verdi.

Ronay’ın tam adının Ece Ronay Taylan olduğunu söyleyen Saymaz, suç dosyalarını da bir bir sıralayarak sözlerine şöyle devam etti:

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Ece Ronay'ın suç dosyası kabarık çıktı! Dolandırıcılık, adam yaralama... - Sayfa 4

“GBT kaydına göre 2014, 2015 ve 2016 yıllarında üç kez evden kaçtı. Ailesi karakola ‘Kayıp Şahıs’ başvurusunda bulundu.

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Ece Ronay'ın suç dosyası kabarık çıktı! Dolandırıcılık, adam yaralama... - Sayfa 5

 2018’de İzmir’de alkollü araç kullanmaktan…

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Ece Ronay'ın suç dosyası kabarık çıktı! Dolandırıcılık, adam yaralama... - Sayfa 6

2019’da Gebze’de dolandırıcılıktan…

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Ece Ronay'ın suç dosyası kabarık çıktı! Dolandırıcılık, adam yaralama... - Sayfa 7

2020’de İstanbul’da kasten yaralamadan; Gaziantep’te Türk Milleti’ni, Cumhuriyeti, devletin kurum ve kuruluşlarını aşağılamaktan…

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Ece Ronay'ın suç dosyası kabarık çıktı! Dolandırıcılık, adam yaralama... - Sayfa 8

2023’te Kocaeli’de yaralama, tehdit, hakaret, mala zarardan ve İstanbul’da eski eşini tehdit, darp, mala zarar ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokmaktan işlem yapıldı” ifadelerini kullandı.

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Ece Ronay'ın suç dosyası kabarık çıktı! Dolandırıcılık, adam yaralama... - Sayfa 9

ECE RONAY: BEN SİZİNLE BAŞ EDEMEM, AYIPTIR YA
Hakkındaki suçların ortaya çıkmasıyla Instagram hesabından isyan eden Ece Ronay, “Kara paradan yırttık şükürler olsun dedik fil tarihine kadar gittiniz. Sıkılmadınız mı ben çok sıkıldım.

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Ece Ronay'ın suç dosyası kabarık çıktı! Dolandırıcılık, adam yaralama... - Sayfa 10

Alkollü araç kullanmamı bir sabıka kaydı olarak gösterdiniz, evden 3 kere kaçmış diye ‘suç makinası’ dediniz. Ben bunu zaten anlattım.

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Ece Ronay'ın suç dosyası kabarık çıktı! Dolandırıcılık, adam yaralama... - Sayfa 11

Siz büyüksünüz ben sizinle baş edemiyorum. Bir insanın üzülme sınırı da bir yere kadar. Ne olursunuz ayıptır ya” dedi.

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Ece Ronay'ın suç dosyası kabarık çıktı! Dolandırıcılık, adam yaralama... - Sayfa 12
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Ece Ronay'ın suç dosyası kabarık çıktı! Dolandırıcılık, adam yaralama... - Sayfa 13
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Ece Ronay'ın suç dosyası kabarık çıktı! Dolandırıcılık, adam yaralama... - Sayfa 14
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Ece Ronay'ın suç dosyası kabarık çıktı! Dolandırıcılık, adam yaralama... - Sayfa 15
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Ece Ronay'ın suç dosyası kabarık çıktı! Dolandırıcılık, adam yaralama... - Sayfa 16
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