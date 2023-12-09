Ece Ronay’ın suç dosyası kabarık çıktı! Dolandırıcılık, adam yaralama…

DOLANDIRICILIKTAN ADAM YARALAMAYA KADAR HER ŞEY VAR

Gazeteci İsmail Saymaz, köşe yazısında Ece Ronay’la ilgili çarpıcı bilgiler verdi.

Ronay’ın tam adının Ece Ronay Taylan olduğunu söyleyen Saymaz, suç dosyalarını da bir bir sıralayarak sözlerine şöyle devam etti: