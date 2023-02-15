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Depremde Besi Hayvanları Tehlikede; Fırsatçılar Devreye Girdi

Depremde Besi Hayvanları Tehlikede; Fırsatçılar Devreye Girdi
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15 Şubat 2023 - 15:10
Türkiye’deki hayvan varlığının yüzde 15’i depremin vurduğu 10 ilde. Bölgedeki yetiştiriciler su ve yem sıkıntısı çekiyor, elektrik yok, sütler sağılamıyor, sağılanlar değerlendirilemiyor.

Elbistan’ın Sevdilli köyünde, ahırı yıkılan ve 100 koyunu dışarıda kalan çiftçinin, “İhtiyacı olan herkes bir koyun alsın, benim de depremzelere yardımım bu olsun. Eksi 20 derecede dışarıda donacak. Yem yok, ne yapabilirim” feryadı yankılandı. Önce insan canı diyoruz tabii, ama birçok köyde yüzlerce hayvan da enkaz altında kalmış, hayatta kalanlar için de ne barınılacak ahır ne yiyecek yem ne içecek su var. Birçok köyde elektrik yok, sütler sağılamıyor, sağılanlar değerlendirilemiyor, hayvanlar sütten kesilecek.

Deprem bölgesinde birçok hayvan yetiştiricisi aynı durumda. Şu anda deprem bölgesinde hayatta kalan çiftçiler sadece kendilerini değil hayvanlarını da düşünmek durumunda. Ahırlar çöktüğü için acil hayvan çadırlarına ihtiyaç var. Birçok yetiştirici ise yok pahasına hayvanlarını satıp deprem bölgesinden ayrılmaya çalışıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu 2022 verilerine göre depremin vurduğu Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa’da 2 milyon 49 bin büyükbaş, 9 milyon 105 bin civarı da küçükbaş hayvan bulunuyor. 10 ilde toplamda 11 milyon 153 bin hayvan varlığı söz konusu, Bu rakam Türkiye’deki hayvan varlığının yüzde 15’ine denk geliyor.

 

HAYVANLAR SUSUZ KALDI
Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, “Şu anda birçok köyde elektrik, su yok. Hayvanlar susuz. Burada gece hava sıcaklığı eksi 15-20 dereceye düşüyor. Evi ahırı yıkılanlar hayvanını satıp gitmek istiyor. Elbistan’da hayat bitti, insanlar nereye gidip yem alacak? Güya dün bu bölgeye yem yardımı yapılacaktı ama ortada bir şey yok. Madem burada OHAL ilan edildi öyleyse çiftiçinin, hayvancılık yapanın yanında olsunlar. Fırsatçılara izin verilmemeli” değerlendirmesini yaptı.

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Başkanı Sencer Solakoğlu, “Batıdan fırsatçılar 30 bin liralık hayvanı 3 bin liraya alıp gidiyor” tarzı çok haber aldıklarını vurgulayarak “Lütfen kimse yok pahasına hayvanını satmasın” çağrısı yaptı. Solakoğlu, deprem bölgesinde hayvancılıkla ilgili yaşanan şu sorunları paylaştı:

“Ahırlar yıkıldığı için çok acil hayvan çadırlarına ve yeme ihtiyaç var. Sakın fırsatçılara müsade etmeyin. Hayvanlarını satmak isteyen bizimle irtibata geçsin. Kesimhanelerle görüşüyoruz, hayvanları değerinde almalarını sağlıyoruz. Çağrı merkezimize ciddi sayıda ihbar geliyor. İhtiyaç duyan çiftçilere makine ekipman ve sağım makineleri ile yem yönlendiriyoruz.”

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