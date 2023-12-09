Dev miras kavgasında yeni perde! DNA testiyle 3 milyar liralık servete ortak oldular!

30 milyon dolarlık satışın iptali için başvuracaklar

Jackson kardeşler davayı kazanarak Kasım Pırlant’ın yaklaşık 100 milyon doları bulan mirasına da ortak oldu. Kasım Pırlant’a ait İzmir’deki Ege Park Balçova AVM ile 5 yıldızlı Encore Otel gökdeleni geçtiğimiz aylarda İzmirli iş insanı Mehmet Bektur’a 30 milyon dolara satılmıştı.