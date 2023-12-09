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Dev miras kavgasında yeni perde! DNA testiyle 3 milyar liralık servete ortak oldular!

Dev miras kavgasında yeni perde! DNA testiyle 3 milyar liralık servete ortak oldular!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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09 Aralık 2023 - 12:57

ABD’li kardeşler Henry Kevin Jackson ile Candice Jackson, İzmir ve Şikago’da yatırımları, AVM’leri bulunan ve geçen sene 69 yaşında kalp krizi sonucu yaşamını yitiren ünlü işadamı Kasım Pırlant’a açtıkları babalık davasını kazandı. Jackson kardeşler böylece Pırlant’ın 100 milyon dolarlık (3 milyar lira) servetine de ortak olmuş oldu.

Dev miras kavgasında yeni perde! DNA testiyle 3 milyar liralık servete ortak oldular! - Sayfa 1

İzmirli işadamı Kasım Pırlant (69) 1973’te eğitimini sürdürmek amacıyla gittiği ABD’de lokanta satın aldı ve 1978 yılında emlak işine girdi. 1985 yılında İzmir’de alışveriş merkezleri sahibi olan Pırlant, gayrimenkul alanında yaptığı yatırımlarla sayılı zenginler arasına girdi.

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Dev miras kavgasında yeni perde! DNA testiyle 3 milyar liralık servete ortak oldular! - Sayfa 2

 Pırlant, yazar Tülay Pırlant ile 9 Aralık 1985’te ABD’de evlendi. Çiftin oğulları Zafer Pırlant 11 Şubat 2012’de ABD’de geçirdiği trafik kazasında 24 yaşında yaşamını yitirdi. Oğullarının ölümüyle yıkılan Pırlant çifti, kazadan 4 ay sonra boşandı.

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Dev miras kavgasında yeni perde! DNA testiyle 3 milyar liralık servete ortak oldular! - Sayfa 3

Şikago’da doğup büyüyen Henry Kevin Jackson (33) ve Candice Jackson (39) kardeşler, 1999 yılında ölen anneleri Carolyn Jackson’ın kendilerine verdiği bilgiler ışığında babalarının Kasım Pırlant olduğunu öğrendi.

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Dev miras kavgasında yeni perde! DNA testiyle 3 milyar liralık servete ortak oldular! - Sayfa 4

Bunun üzerine Jackson kardeşler İzmir’de biyolojik babaları olduğu iddiasıyla Kasım Pırlant’a 3 yıl önce babalık davası açtı. Dava İzmir 13. Aile Mahkemesi’nde devam ederken, 69 yaşındaki Kasım Pırlant geçen yıl kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Pırlant ABD’de toprağa verildi.

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Dev miras kavgasında yeni perde! DNA testiyle 3 milyar liralık servete ortak oldular! - Sayfa 5

Ünlü işadamı Kasım Pırlant’ın vefatından 11 yıl önce yazdığı vasiyetnameye SABAH ulaşmıştı.

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Dev miras kavgasında yeni perde! DNA testiyle 3 milyar liralık servete ortak oldular! - Sayfa 6

Emlak kralı Pırlant vasiyetnameye göre Türkiye’de sahibi olduğu gayrimenkullerin tamamını, ortağı olduğu şirketlerindeki hisselerini, banka hesaplarındaki paraların ve taşınır mallarının hepsini eski eşi Tülay Duygulu Pırlant’a bıraktığı ortaya çıkmıştı.

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Dev miras kavgasında yeni perde! DNA testiyle 3 milyar liralık servete ortak oldular! - Sayfa 7

Babalık davasını kazandılar
ABD’li kardeşler Tülay Pırlant’a vasiyetnamenin iptali için 2. Asliye Hukuk Mahkemesine dava açtı. Kasım Pırlant’ın ABD’li kardeşlerden miras kaçırmak amacıyla, Ege-Cmc Gayrimenkul ve K.T.Z. İnşaat Limited Şirketleri’nin hisselerini eski eşi Tülay Pırlanta devretmesi nedeniyle mirastan mal kaçırma davası olarak da bilinen ‘muris muvazaası nedeniyle iptal davası’ açıldı.

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Dev miras kavgasında yeni perde! DNA testiyle 3 milyar liralık servete ortak oldular! - Sayfa 8

ABD’li kardeşlerin başvurusu sonrası görülen “babalık tayini” davası kapsamında DNA örnekleri, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nda incelendi.

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Dev miras kavgasında yeni perde! DNA testiyle 3 milyar liralık servete ortak oldular! - Sayfa 9

DNA testi sonucuna göre Jackson kardeşler, yüzde 99.9 Kasım Pırlant’ın çocukları olduğu tespit edildi. İzmir 13. Aile Mahkemesinde görülen babalık davası önceki gün karara bağlandı. Hakim, 1981 doğumlu Candice Jackson ile 1985 doğumlu Kevin Henry Jackson’ın, babalarının Kasım Pırlant olduğu şeklinde nüfusa kaydedilmesine karar verdi.

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Dev miras kavgasında yeni perde! DNA testiyle 3 milyar liralık servete ortak oldular! - Sayfa 10

30 milyon dolarlık satışın iptali için başvuracaklar
Jackson kardeşler davayı kazanarak Kasım Pırlant’ın yaklaşık 100 milyon doları bulan mirasına da ortak oldu. Kasım Pırlant’a ait İzmir’deki Ege Park Balçova AVM ile 5 yıldızlı Encore Otel gökdeleni geçtiğimiz aylarda İzmirli iş insanı Mehmet Bektur’a 30 milyon dolara satılmıştı.

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Dev miras kavgasında yeni perde! DNA testiyle 3 milyar liralık servete ortak oldular! - Sayfa 11

ABD’li kardeşlerin 30 milyon dolara satılan AVM ile gökdelenin satışının iptali için de yargıya başvuracakları öğrenildi.

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Dev miras kavgasında yeni perde! DNA testiyle 3 milyar liralık servete ortak oldular! - Sayfa 12

Babalık davasını kazanmanın mutluluğunu yaşayan Kevin Jackson SABAH’a konuştu; “Ablam ve ben davayı kazandığımız için çok mutluyuz.

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Dev miras kavgasında yeni perde! DNA testiyle 3 milyar liralık servete ortak oldular! - Sayfa 13

Pırlant soyismini alacağız. Bu konuda yapacak daha çok işimiz var.

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Dev miras kavgasında yeni perde! DNA testiyle 3 milyar liralık servete ortak oldular! - Sayfa 14

Babamın efsanesini, hikayesini sürdürmek istiyorum. Babamın sahibi olduğu alışveriş merkezinin satışının iptali için de yargıya başvuracağız” dedi.

 

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