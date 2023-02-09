Eda Ece: Türk halkı sendeki yürek kimsede yok!

Depremzedelerin ihtiyaçları için alışverişe çıkan Eda Ece, afet bölgesine gönderilmek üzere erzak, bebek eşyası ve battaniye aldı. Ünlü oyuncu, vatandaşların yardım için seferber olması üzerine rafların boş olduğunu görünce duygulandı. Yaklaşık bir yıl sonra yardım paylaşımları için Twitter’a da geri dönen Eda Ece’nin sosyal medyada gündem olan paylaşımına şarkıcı Demet Akalın da kayıtsız kalmadı.

Türkiye, Kahramanmaraş’ta 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki büyük depremlerin ardından afet bölgesine yardım malzemeleri ulaştırmak için harekete geçti. Ünlüler dünyası da hem sosyal medya hesaplarından yapılan çağrılara destek verirken, hem de yıkıcı depremden etkilenen 10 il için maddi yardımda bulunuyor. Bu isimlerden biri de Eda Ece oldu.

Oyuncu, depremzedeler için alışverişe çıktı. Bulabildiği kadar ilaç, bebek eşyası, erzak, kıyafet ve battaniye alan Eda Ece, vatandaşların afet bölgesi için seferber olması üzerine dükkan raflarında fazla ürün kalmadığını görünce duygusal anlar yaşadı.

“KURTULUŞ SAVAŞI BİZE BÖYLE ANLATILDI”

“Sizi çok seviyorum Türk halkı” diyen Eda Ece, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Gezdiğim her yerde bulabildiğim erzak, ilaç, bebek eşyası, kıyafet dükkanlarında battaniye ve her bulabildiğimi aldım. Gördüm ki raflar boş. Sizi çok seviyorum Türk halkı. Sendeki yürek kimsede yok! Her şeyin en iyisini hak ediyorsunuz. Kurtuluş Savaşı böyle anlatıldı bize. İşte biz böyle bir ülkeyiz. Ölene kadar buradayım, ülkem için çalışacağım. Hiçbir yere gitmem.

“BOŞ VERİN BENİM FOTOĞRAFLARIMI”

Oyuncu, Herkes elindekini vermiş, yardım yığmış durumda. İyi ki halkımız var! Bu kadar takipçi, bakılma niye var sanki, boş verin benim fotoğraflarımı. Günlerdir burayı kullanmaya çalışıyorum, çok da işe yarıyor. Elimden geleni yapıyorum ve herkes yapıyor görüyorum. Herkes koşturuyor. İyi ki varsınız. Hepinizi çok seviyorum” açıklamasını da yaptı.

TWITTER’A GERİ DÖNDÜ

28 Mart 2022’de yapan Eda Ece, “Belki bir yararım olur diye Twitter’a geri döndüm” diyerek, yaklaşık bir yıl sonra ilk tweetini atması da dikkat çekti.

“İYİ Kİ VARSINIZ GÜZEL OYUNCULAR”

Ünlü şarkıcılar Demet Akalın ve Aslı Hünel’den Eda Ece’nin paylaşımına destek geldi. Akalın, “Senin de, Burcu’nun da, Demet’in de kimseler tırnağı olamaz. Biz de sizi seviyoruz. İyi ki varsınız güzel oyuncu kızlar” yorumunda bulundu. Hünel ise “Canım iyi ki varsın” mesajını yazdı.

KAYNAK:www.milliyet.com.tr