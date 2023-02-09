Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Eda Ece: Türk halkı sendeki yürek kimsede yok!

Eda Ece: Türk halkı sendeki yürek kimsede yok!
7 views
09 Şubat 2023 - 15:38

Depremzedelerin ihtiyaçları için alışverişe çıkan Eda Ece, afet bölgesine gönderilmek üzere erzak, bebek eşyası ve battaniye aldı. Ünlü oyuncu, vatandaşların yardım için seferber olması üzerine rafların boş olduğunu görünce duygulandı. Yaklaşık bir yıl sonra yardım paylaşımları için Twitter’a da geri dönen Eda Ece’nin sosyal medyada gündem olan paylaşımına şarkıcı Demet Akalın da kayıtsız kalmadı.

Eda Ece: Türk halkı sendeki yürek kimsede yok

Türkiye, Kahramanmaraş’ta 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki büyük depremlerin ardından afet bölgesine yardım malzemeleri ulaştırmak için harekete geçti. Ünlüler dünyası da hem sosyal medya hesaplarından yapılan çağrılara destek verirken, hem de yıkıcı depremden etkilenen 10 il için maddi yardımda bulunuyor. Bu isimlerden biri de Eda Ece oldu.

Oyuncu, depremzedeler için alışverişe çıktı. Bulabildiği kadar ilaç, bebek eşyası, erzak, kıyafet ve battaniye alan Eda Ece, vatandaşların afet bölgesi için seferber olması üzerine dükkan raflarında fazla ürün kalmadığını görünce duygusal anlar yaşadı.

Eda Ece: Türk halkı sendeki yürek kimsede yok

 

“KURTULUŞ SAVAŞI BİZE BÖYLE ANLATILDI”

“Sizi çok seviyorum Türk halkı” diyen Eda Ece, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Gezdiğim her yerde bulabildiğim erzak, ilaç, bebek eşyası, kıyafet dükkanlarında battaniye ve her bulabildiğimi aldım. Gördüm ki raflar boş. Sizi çok seviyorum Türk halkı. Sendeki yürek kimsede yok! Her şeyin en iyisini hak ediyorsunuz. Kurtuluş Savaşı böyle anlatıldı bize. İşte biz böyle bir ülkeyiz. Ölene kadar buradayım, ülkem için çalışacağım. Hiçbir yere gitmem.

 

Eda Ece: Türk halkı sendeki yürek kimsede yok

 

“BOŞ VERİN BENİM FOTOĞRAFLARIMI”

Oyuncu, Herkes elindekini vermiş, yardım yığmış durumda. İyi ki halkımız var! Bu kadar takipçi, bakılma niye var sanki, boş verin benim fotoğraflarımı. Günlerdir burayı kullanmaya çalışıyorum, çok da işe yarıyor. Elimden geleni yapıyorum ve herkes yapıyor görüyorum. Herkes koşturuyor. İyi ki varsınız. Hepinizi çok seviyorum” açıklamasını da yaptı.

Eda Ece: Türk halkı sendeki yürek kimsede yok

 

TWITTER’A GERİ DÖNDÜ

28 Mart 2022’de yapan Eda Ece, “Belki bir yararım olur diye Twitter’a geri döndüm” diyerek, yaklaşık bir yıl sonra ilk tweetini atması da dikkat çekti.

Eda Ece: Türk halkı sendeki yürek kimsede yok

 

“İYİ Kİ VARSINIZ GÜZEL OYUNCULAR”

Ünlü şarkıcılar Demet Akalın ve Aslı Hünel’den Eda Ece’nin paylaşımına destek geldi. Akalın, “Senin de, Burcu’nun da, Demet’in de kimseler tırnağı olamaz. Biz de sizi seviyoruz. İyi ki varsınız güzel oyuncu kızlar” yorumunda bulundu. Hünel ise “Canım iyi ki varsın” mesajını yazdı.

KAYNAK:www.milliyet.com.tr

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hatay’da cezaevinde firar girişimi: 3 ölü, 9 yaralı…Hatay’da cezaevinde firar girişimi: 3 ölü, 9 yaralı…
Haluk Levent, Kıvanç Tatlıtuğ ve Oktay Kaynarca’dan deprem dayanışması! Firmalarla görüşeceklerHaluk Levent, Kıvanç Tatlıtuğ ve Oktay Kaynarca’dan deprem dayanışması! Firmalarla görüşecekler
İngilizler depremde yıkılan evleri analiz ettiler: Düzgün yapılsa…İngilizler depremde yıkılan evleri analiz ettiler: Düzgün yapılsa…
Refakatçisi olmayan 16 bebek Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Ankara’ya getirildiRefakatçisi olmayan 16 bebek Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Ankara’ya getirildi
Hatay’daki rezidansta 1000 kişi vardı! ‘Cennetten bir kare’ diye paylaşmışlarHatay’daki rezidansta 1000 kişi vardı! ‘Cennetten bir kare’ diye paylaşmışlar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Eda Ece: Türk halkı sendeki yürek kimsede yok!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 4. gün! İşte bölgede son durum…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tarkan’dan deprem bölgesine 1 milyon TL’lik yardım!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hatay’da cezaevinde firar girişimi: 3 ölü, 9 yaralı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü isimlerin depremzedelere desteği devam ediyor! Haluk Levent tek tek açıkladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Haluk Levent, Kıvanç Tatlıtuğ ve Oktay Kaynarca’dan deprem dayanışması! Firmalarla görüşecekler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İngilizler depremde yıkılan evleri analiz ettiler: Düzgün yapılsa…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Refakatçisi olmayan 16 bebek Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Ankara’ya getirildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hatay’daki rezidansta 1000 kişi vardı! ‘Cennetten bir kare’ diye paylaşmışlar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hatayspor’un kabus gibi saatleri! Pencereden atladı, yağmurda yalın ayak yürürken bulundu
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu, 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayının duyurulacağı tarihi açıkladıOcak 30, 2023-10:06 am
Fenerbahçe – Kasımpaşa maçından sonra herkes Enner Valencia ve Arda Güler’i konuşuyor!Ocak 30, 2023-10:02 am
Sancaktepe’de kan donduran olay! Baba ve 3 çocuğu ölü bulunduOcak 27, 2023-5:28 pm
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalarOcak 27, 2023-5:26 pm
Danimarka Elçisi Dışişleri’ne çağrıldı: Bu tutum kabul edilemez!Ocak 27, 2023-5:22 pm
Yılın ilk enflasyon tahmini belli oldu!Ocak 26, 2023-11:24 am
PKK’ya yeni operasyon! 480 personel katılıyorOcak 26, 2023-11:19 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !